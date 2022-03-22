Партия венесуэльца Леопольдо Лопеса за месяц собрала 140 отставок

Каракас, 22 марта По меньшей мере 140 членов венесуэльской оппозиционной партии Voluntad Popular (VP) во главе с Леопольдо Лопесом и в которой Хуан Гуайдо сделал свою карьеру, сложили свое членство в прошлом месяце, после еще 40 отказов, объявленных в этот вторник, которые добавляются к еще 100 записанный в прошлом месяце, феврале, сообщил уже бывший член формирования Дэвид Соса. Также президент Федерации университетских центров (FCU) Центрального университета Венесуэлы (UCV), объявивший о своей отставке через Twitter, поделился письмом, подписанным 39 другими активистами из штатов Ансоатеги, Миранда, Португеса и Каракас, в котором заявил «граждане, приверженные работе со всеми демократические факторы для спасения этой формы политики, которая радует молодых людей». Они также отметили, что, хотя VP была местом обучения, они не могут продолжать «терпеть систематический режим неправомерных действий и халатности, которые в конечном итоге стали повседневной жизнью партии». «Многие из этих недостатков были зарегистрированы, как это было в случае с массовой отставкой лидеров Каракаса, а многие другие были тихо затронуты в нескольких регионах страны», - добавили они. Лидеры утверждали, что они осудили эти «ошибки», но руководители организации «смотрели в другую сторону, пока совершаются эти несправедливости». «Плохая практика, где бы она ни происходила, затрагивает всех и вредит организации. Нельзя пытаться спасти венесуэльские институты, если ты не развиваешь и не уважаешь институциональные механизмы в рамках своей организации», — заявили они. Кроме того, они надеются, что это решение послужит отражением процессов внутренних реформ, которые срочно требуют «большое количество» активистов». 19 февраля более 100 региональных лидеров и боевиков из Каракаса объявили о своей отставке, как сообщил бывший координатор сторонников в столице Хавьер Гонсалес. Как объяснил тогда Гонсалес, это решение было связано с тем, что «в течение долгого времени политические и общественные лидеры, которые работали в течение многих лет, несмотря на молчание национального руководства этой организации, вызывали различное неуважение, невежество и сегрегацию». «Всегда были внутренние пороки, с которыми мы боролись. Однако сегодня мы доходим до того момента, когда мы не можем продолжать терпеть режим произвола и халатности, которым стала повседневная жизнь партии», - сказал Гонсалес, согласно пресс-релизу. VP возглавляет соперник из Венесуэлы Леопольдо Лопес, который находится в изгнании в Испании с конца октября 2020 года. ШЕФ ск/сб/лаа