Венесуэла принимает верительные грамоты от послов Тринидада и Тобаго и Никарагуа

Каракас, 21 марта Правительство Венесуэлы получило верительные грамоты послов Тринидада и Тобаго Эдмунда Диллона и Никарагуа Орландо Хосе Гомеса в понедельник на двух мероприятиях под руководством президента Николаса Мадуро и министра иностранных дел Феликса Пласенсии, соответственно. Министерство иностранных дел сообщило в пресс-релизе, что именно Мадуро получил верительные грамоты представителя Тринидада и Тобаго в Венесуэле на мероприятии в зале Соль Перу, президентском дворце Мирафлорес в Каракасе. Он пояснил, что дипломат находится в карибской стране с 4 февраля и что он был назначен послом в Венесуэле 17 августа, чтобы поддерживать отношения между двумя странами, которые датируются 1986 годом. До своего назначения Диллон «служил военным в Силах обороны Тринидада и Тобаго; позже он занимал должность начальника штаба (2005), был министром национальной безопасности (2015-2016), служил военным чиновником карибской нации в течение 36 лет», говорится в заявлении. В другом случае министр иностранных дел Пласенсия получил в штаб-квартире МИД копии посла Никарагуа в Венесуэле Орландо Хосе Гомеса. «Во время этой первой встречи, в которой принял участие заместитель министра по Латинской Америке Рандер Пенья, дипломаты обсудили исторические дружественные отношения между двумя странами, а также вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством и геополитикой региональной интеграции», - говорится в сообщении МИД. Согласно заявлению, новый глава миссии Никарагуа в Каракасе заменит Яоску Кальдерон, которая занимала эту должность с апреля 2018 года. Гомес имеет степень в области гуманитарных и социальных наук, поступил в Центральноамериканский университет (УЦА) и Национальный автономный университет Никарагуа (UNAN) соответственно. Кроме того, он имеет аспирантуру по философии, истории и международным отношениям и до прибытия в Венесуэлу был послом своей страны в Аргентине.