Венесуэла зарегистрировала 5670 смертей от covid-19 с начала пандемии

Каракас, 21 марта За последние 24 часа в Венесуэле произошло два новых случая смерти из-за COVID-19, в результате чего число погибших с начала пандемии достигло 5670 человек, сообщил в понедельник министр связи Фредди Аньес. «К сожалению, мы сообщили о двух погибших мужчинах, одному в возрасте 78 лет и одному 64 года, в общей сложности 5670 человек, которые проиграли битву с этим вирусом. Соболезнования их родственникам и родственникам», - написал министр в своем ежедневном отчете, предлагаемом через Twitter. Кроме того, он сообщил, что за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 54 новых случая заражения covid-19, «53 в результате передачи инфекции от сообщества и одного завезенного случая». Что касается местных случаев, то он пояснил, что список новых инфекций возглавляет Тачира, с 23 новыми случаями, Каракас - 7, Ансоатеги - 6, Ла-Гуайра - 4, Арагуа - 3, Лара, Гуарико, Боливар и Мерида - по 2 в каждом образовании и Сулия и Трухильо с новым случаем в каждом штате. Что касается случая «ввоза», то Аньес отметил, что это человек из Испании, который въехал в страну через Ла-Гуайру. Таким образом, с начала пандемии в Венесуэле было зарегистрировано в общей сложности 519 724 подтвержденных случая, из которых 2458 — активные случаи и 511 596 — выздоровевшие, что эквивалентно 98% случаев инфицирования. Чиновник указал, что из общего числа активных случаев «1942 пациента не имеют симптомов, 172 с легкой острой дыхательной недостаточностью, 264 с острой дыхательной недостаточностью средней тяжести и 80 находятся в отделении интенсивной терапии». В прошлый четверг Венесуэла получила шестую партию вакцин против covid-19, состоящую из «более 4 800 000 доз» от системы Covax, которая координируется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщила министр здравоохранения Магали Гутьеррес, которая заявила, что ее страна получила более 61 миллиона дозы.