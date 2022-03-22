V. Occidental запрещает аборты по причине инвалидности

ЧАРЛСТОН, Западная Вирджиния, США (AP) — Республиканский губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис принял новый закон, запрещающий родителям обращаться за услугами по прерыванию беременности, поскольку они считают, что их ребенок родится с инвалидностью.

В понедельник в твиттере, посвященном Всемирному дню борьбы с синдромом Дауна, организация Justice поделилась фотографиями принятия Закона о защите и образовании нерожденных детей с ограниченными возможностями.

Он сказал, что закон дает «заслуженное уважение нашему сообществу с синдромом Дауна».

Этот закон запрещает людям запрашивать аборт, поскольку их ребенок будет иметь инвалидность, за исключением случаев неотложной медицинской помощи или когда плод не является «жизнеспособным с медицинской точки зрения».

Это один из самых спорных законопроектов, принятых во время законодательной сессии 2022 года. Сторонники заявили, что это поможет защитить людей с ограниченными возможностями. Другие говорят, что это предложение является еще одним инструментом для дальнейшего ограничения доступа к абортам в Западной Вирджинии, где он в настоящее время запрещен после 20 недель беременности.

Во время 90-минутных дебатов по законопроекту в последний день законодательной сессии 12 марта демократ Эван Хансен заявил, что законопроект не будет делать ничего существенного для помощи людям с ограниченными возможностями или их семьям.

«Это попытка использовать людей с ограниченными возможностями в качестве дополнения к программе борьбы с абортами, чего, насколько мне известно, сообщество инвалидов не просило, и это просто неправильно», — говорит Хансен. «Это приводит к чрезмерному влиянию правительства на принятие личных и семейных медицинских решений».

Если врач нарушает закон, он может быть наказан приостановлением или отзывом лицензии на медицинскую практику.

Закон также требует, чтобы врачи представляли в штат отчет — без имен пациентов — за каждый сделанный аборт, а также о том, было ли обнаружено «наличие или предполагаемое наличие инвалидности у нерожденного человека».

Отчеты будут включать дату аборта и использованный метод, а также подтверждение того, что врач спрашивает пациентку, решила ли она сделать аборт, поскольку ребенок может иметь инвалидность. Эти отчеты должны быть представлены в течение 15 дней после каждого аборта.