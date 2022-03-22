«Утама», борьба за выживание в боливийском нагорье

Малага (Испания), 22 марта Пожилая пара кечуа, пасущая лам, звезда в фильме «Утама», полнометражном дебюте боливийца Алехандро Лоайса Гриси, изображающем находящийся под угрозой исчезновения образ жизни в боливийском нагорье из-за, среди прочего, изменения климата перед лицом давления со стороны города. «Отношения между деревней и городом в Боливии очень особенные. В 1970-х годах 70 процентов населения проживало в сельской местности, а сегодня проживает только 30 процентов. Города становятся все более похожими, со своими Starbucks и McDonald's, и они теряют свою индивидуальность, в то время как сельская местность сохраняет ее», - сказала Лоайза Гриси, которая во вторник представляет фильм в официальной секции кинофестиваля в Малаге в Испании, получив главный приз жюри на кинофестивале «Сандэнс». фестиваль. Место съемок, посреди ниоткуда, возникло из-за его работы над документальным фильмом и из его путешествий по Боливии, «очень разнообразной стране, очень большой и со многими культурами». Эти поездки позволили ему «открыть для себя реалии, которым подвергаются некоторые люди в Боливии, и что изменение климата уже затрагивает людей очень близких, соотечественников». Другой проблемой было поработать с двумя непрофессиональными актерами, Хосе Кальсиной и Луизой Киспе, чтобы сыграть главную пару, и режиссер считает, что «без них фильм не был бы таким, какой он есть». «Они не были актерами, но когда съемки закончились, они стали профессиональными актерами. Редактор сказал мне, что этот человек был часами, что можно использовать любой выстрел, и все в порядке. Его эволюция впечатляет», — подчеркивает режиссер. Он добавляет, что при работе с непрофессиональными актерами «иногда оставляешь много места для импровизации», но в этом случае они решили «сделать ее более академичной, и они точно знали, что происходит в каждой сцене». Что касается того, как показать пейзаж, они решили «изобразить суровый климат, а не красоту этого места», поскольку «дело было не в том, чтобы сделать обложку «National Geographic», а об истории, которая была их историей». Увидев результат фильма, Лоайза Гриси «гордится» тем, что он «содержит суть того, что она хотела рассказать», так как она начинала задумывать историю и написала первый абзац, «отношения пожилой пары, которые нужны только друг другу». Наконец, история «возникает из многих разговоров, потому что кино, по сути, является совместным искусством, и многократное распространение сценария придало ему глубину». ШЕФ джлп/вг/сг (фото)