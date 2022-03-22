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вторник 22 март 2022
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Россия

США и Франция изучают дальнейшие экономические и дипломатические меры против России

Newsroom Infobae

22 март 2022

Вашингтон, 22 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие экономические и дипломатические меры против России, сообщило во вторник правительство США. В призыве, который состоялся в понедельник, также говорилось о возможных дополнительных мерах по сравнению с теми, которые уже принимаются против Беларуси, главного союзника Москвы в ее вторжении в Украину. Блинкен и Ле Дриан также обсудили усилия стран НАТО и Европейского союза по оказанию гуманитарной помощи и помощи в области безопасности украинцам, а также внеочередной саммит Атлантического альянса, который состоится на этой неделе. Госсекретарь США воспользовался звонком со своим французским коллегой, чтобы осудить «все более жестокую» тактику президента России Владимира Путина, которая продолжает «убивать мирных жителей в неоправданной войне и которая вспыхнула без провокаций».

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