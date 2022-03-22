Самый страшный кошмар Уругвая в кино: что произойдет, если мате запретят?

Монтевидео, 22 марта Ни бомбардировки, ни роботы, выходящие на улицы, Уругвай антиутопического будущего имеют только один кошмар: этот партнер запрещен; апокалипсис, с которым такой комичный, сколь и абсурдный фильм делает ставку на прикосновение к самым чувствительным «волокнам» в стране, «зависимой» от типичных напитков. «Уругвай без помощника, два почти героя, великий подвиг» - это легенда, которая представляет «Mateína», фильм, в котором южноамериканская страна, вдали от страданий войн или вторжения кенгуру, как это было в вирусном посте в Twitter в 2019 году, сталкивается с жестким запретом на потребление и продажу йерба мате. ЗАПРЕЩЕНО ПИТЬ МАТЕ Как говорит один из его режиссеров, Пабло Абдала, в интервью Agencia Efe, фильм, рука об руку с воображением будущего без вливания горячей воды и травы, налитой в тыквенный контейнер, который уругвайцы все время принимают, очень специфическое «волокно». «Нам очень понравилось играть с идеей о том, что люди будут делать (не имея возможности пить мате). «Mateína» установлен за пределами Монтевидео, это все внутри, поэтому мы подумали, что ситуация, что деревенские ветераны собираются бить (потреблять) травку, как если бы это была совместная палка (марихуана) «, - говорит он. В то время как «освободительный крестовый поход», возглавляемый двумя «маленькими» жителями деревни, которые становятся торговцами материнами, становится единственной надеждой на то, чтобы вернуть идентичность страны, где, как гласит лозунг Би-би-си, потребляется 8 кг травы на человека в год, история для Абдалы имеет более глубокий фон. По словам режиссера, который более десяти лет назад работал над проектом фильма, разработанного его сорежиссером Хоакином Пеньягарикано, фильм ставит под вопрос, «насколько нелепы запреты». «Много раз они говорят вам: «Я запрещаю это ради вас, потому что я государство и моя обязанность - защищать вас», но на самом деле мы все знаем, что запреты также мотивированы причинами, которые не совсем являются здоровьем людей, у них есть другие скрытые мотивы», - говорит он. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ После процесса монтажа, который был более длительным и сложным, чем ожидалось, потому что трудно было исключить «даже целые сцены», «дорожное кино» с дуэтом «Мончо» и «Фико» в качестве главных героев прибыло в марте этого года в уругвайские театры для встречи с аудиторией, которую Абдала называет «чудом». Для режиссера это потому, что во времена, когда кино все больше и больше смотрят в одиночку с какой-то платформы, опыт кинотеатров настолько же странный, сколь и ценный. В этом направлении и после посещения нескольких спектаклей в различных частях Уругвая режиссер говорит, что люди уже «берут фильм на себя» и рассказывает, что, например, зритель слезится, когда почувствовал, что история напомнила ему о ситуации, пережитой во время последней уругвайской диктатуры (1973) -1985). «Мы говорим об абсурдной комедии, которая явно имеет много параллелей, которые мы ищем, которые могли бы сработать или нет и, к счастью, по крайней мере, для группы людей, которых они работают», - говорит он. Кроме того, он говорит, что влияние было больше с некоторыми людьми из департамента (провинции) Флорида (центральный), где была снята большая часть фильма, поскольку там те, кто участвовал в качестве статистов, были замечены на большом экране, где, для некоторых, это был первый раз просмотр фильма. «Для человека из маленького городка, такого как Ла-Крус, чтобы пойти в кино, посмотреть фильм, понравиться ему, почувствовать себя идентифицированным и сказать вам, что она взволнована, как «это уже»», подчеркивает случай Ирмы, септуагенарки, которая никогда не была в кино и была замечена в «Mateína». ИЗ УРУГВАЯ В МИР С другой стороны, Абдала говорит, что оба режиссера беспокоились о том, дойдет ли до иностранных зрителей фильм, который является совместным производством с Аргентиной и Бразилией и снялся Диего Лисио, Федерико Сильвейра, Кьяра Уркаде и Сезаром Тронкозу. Хотя он говорит, что есть те, кто не знает, что такое мате, кинематографист подчеркивает, что любой «делает почти мгновенную ассоциацию с элементами своей культуры» и, будь то воображая это с чаем, пивом, сангрией или кайпириньей, подходит к сюжету фильма. Просто, говорит Абдала, Мончо сам подытоживает для кого угодно через несколько минут после начала фильма, что мат для Уругвая: «Вы делаете самые красивые вещи в жизни, чтобы взять некоторых товарищей позже, вот как это. Говорю вам больше, на самом деле нужно (трахается), чтобы потом завести матекито», - говорит живописный «почти герой». Алехандро Прието