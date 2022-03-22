По данным ЮНЕСКО, уругвайцы должны «улучшить дискурсивное мастерство своих текстов»

Монтевидео, 22 марта, уругвайские студенты «должны улучшить дискурсивное мастерство своих текстов», хотя они добиваются «адекватного развития своих трудов», согласно результатам Регионального сравнительного и пояснительного исследования (ERCE 2019), представленного во вторник ЮНЕСКО. В докладе Регионального отделения образования для Латинской Америки и Карибского бассейна Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (OREALC/ЮНЕСКО) подчеркивается, что уругвайцы «пишут без повторения слов, поддерживают развитие идей в своих текстах и достигают согласия» в своих приговоры. Однако, продолжает отчет, «им необходимо улучшить адаптацию к полу, о котором их просят писать, особенно в третьем классе». Оценка, которая также включала 15 других стран Латинской Америки и Карибского бассейна, была направлена на «оценку письменной работы учащихся третьего и шестого классов в регионе» с использованием «их навыков в подготовке текстов на основе коммуникативной ситуации». Чтобы проанализировать эти способности, ученики третьего класса (8-9 лет) начальной школы должны были написать письмо о поездке и текст представления танца, а шестиклассникам (11-12 лет) было предложено письмо с просьбой и описательный текст несуществующего животного. 90% третьеклассников при написании письма и 66% при написании повествовательного текста сосредоточились на запрошенном предмете, но 60% (в письме) и 36% (в повествовании) не ответили на жанр. В докладе подчеркивается высокий уровень согласованности и сплоченности текстов среди высокого процента учащихся (80%), а также отсутствие повторов, неточностей в лексике или ошибок пунктуации. В шестом классе шесть из десяти учеников написали «в соответствии с запрошенным лозунгом и целью», а 61% (письмо) и 33% (повествование) «смогли адаптироваться к требуемому полу». В этой возрастной группе 64% учащихся написали тексты без повторов или неточностей в словарном запасе, и высокий процент поддерживал целостность текста, согласованность в предложениях и даже более чем на 90% приспосабливался к центральной запрашиваемой теме. ШЕФ смм/ррт