Университет Жироны внедряет систему водоотведения в Амазонке

Жирона (Испания), 22 марта Университет Жироны (UdG) на северо-востоке Испании завершил второй этап проекта сотрудничества под названием AMAZO-MEM по разработке и внедрению простой и устойчивой системы очистки воды для удовлетворения потребностей в воде в колумбийской Амазонии. По данным университета, группа исследователей LEQUIA при поддержке водного кампуса и Каталонского института водных исследований сотрудничала с Национальным университетом Колумбии (UNAL) в акции с участием местного населения по управлению водными ресурсами. На этом втором этапе методы реализации и анализа качества воды в полевых условиях были улучшены за счет оценки и сравнения характеристик удаления загрязняющих веществ двумя типами изученных мембран. Результаты показывают пригодность обоих, и были подготовлены некоторые руководства по их эксплуатации и обслуживанию, а также пояснительные видеоролики. Для адаптации аналитических методов оценивается использование метода Блюфаджа — экспресс-теста, позволяющего определить наличие фекальных и вирусных показателей в воде и, следовательно, пригодна ли она для питья. Профессор UDG и руководитель проекта Игнаси Родригес-Рода установил контакты с жителями общин Ла Милагроса, созданных в системе озер Яуаркака, Тива, Остров Фэнтези, Чихтакойд и 17 км, и вместе с другими исследователями из UNAL определил потребность в воде в зависимости от сезона года. Это также наиболее удобный тип установки для использования дождевой воды и установленных механизмов общинного управления, в то время как были установлены сборные резервуары и проведена подготовка по вопросам законодательства, использования и управления питьевой водой для коренных общин в Колумбии Amazon. На следующих этапах проекта планируется провести мониторинг систем очистки, установленных в выбранных общинах, особенно в том, что касается их общественного признания. Кроме того, предполагается установить централизованную систему повышения пропускной способности в школе и координировать работу с другими существующими проектами и инициативами в этом районе. ШЕФ дать/плл/куб.см