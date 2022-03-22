ЮНЕСКО: Эквадор должен укрепить структуру текста и орфографию на 4-м курсе EGB

Кито, 22 марта Эквадорские учащиеся хорошо сдали письменный тест Регионального сравнительного и пояснительного исследования (ERCE 2019), проводимого ЮНЕСКО, но учащимся четвертого курса базового общего образования (GBS) необходимо укрепить гендерную структуру и правописание. Об этом свидетельствуют результаты экзамена, опубликованного во вторник, где эквадорские студенты писали тексты, соответствующие слогану и сохраняющие центральную тему, без повторения слов и сохраняя согласие в предложениях. С другой стороны, успеваемость учащихся четвертого класса начальной школы была наиболее сдержанной, поэтому Региональное бюро ЮНЕСКО по образованию для Латинской Америки и Карибского бассейна рекомендовало повлиять на структуру текстовых жанров и начальную орфографию. ERCE 2019 был проведен для учащихся начальной школы из шестнадцати стран Латинской Америки, включая Аргентину, Бразилию, Колумбию, Коста-Рику, Кубу, Эквадор, Сальвадор, Гватемалу, Гондурас, Мексику, Никарагуа, Панаму, Парагвай, Перу, Доминиканскую Республику и Уругвай. Во всех случаях экзамен заключался в реализации их навыков разработки текстов на основе коммуникативной ситуации. В Эквадоре студентов четвертого курса EGB попросили написать повествовательное письмо о поездке и текст презентации танца, а студентам седьмого курса было предложено письмо с просьбой и описательный текст несуществующего животного. НЕ ОТВЕТИЛ НА ЗАПРОШЕННЫЙ ПОЛ Таким образом, большинству студентов четвертого курса EGB в Эквадоре удалось написать, сфокусировавшись на запрашиваемой теме (84% в письме и 53% в тексте повествования), но не ответили на запрошенный жанр, поскольку 58% не сделали этого в формате письма, а 49% не применили правильную структуру в повествовательном тексте. В текстовой области 55% писем были написаны без повторов и неточностей, и этот процент возрастает до 62% в повествовательном тексте, в то время как около 90% сохранили центральную тему текста. Кроме того, 2 из 3 учеников сохранили согласие в предложениях, не допуская ошибок, хотя только 23% при написании письма и 32% текста повествования смогли сделать это сплоченно. Что касается правил разборчивости, 60% студентов не имели ошибок пунктуации, но 11% в письмах и 17% в тексте повествования представили неправильную связь между фонемой (звуком) и графемой (буквой). ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СЕДЬМОМ КЛАССЕ В случае семиклассников EGB 76,3% объяснили предполагаемую цель при написании письма, а 48% сделали то же самое с текстом повествования, и аналогичная доля учащихся сумела адаптироваться к гендерному признаку в обоих лозунгах Кроме того, 58% студентов при написании письма и 36% при написании повествовательного текста представили запись, соответствующую формальной ситуации. Что касается владения текстом, то чуть более половины эквадорских учащихся седьмого курса начальной школы писали тексты без повторов и неточностей, и почти всем удалось сохранить центральную тему в своих письмах. Аналогичным образом, 61% писем и 73% повествовательных текстов студентов седьмого цикла придерживались согласия в предложениях, в то время как 8 из 10 студентов писали сплоченно, сохраняя ссылки и не пропуская соответствующие слова, такие как глаголы и предметы. Что касается правил читаемости, треть семиклассников написали тексты, которые во всех словах связаны между фонемой и графемой, а 75% не имели ошибок пунктуации. ШЕФ фгг/см/ррт