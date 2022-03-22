ООН: страны разделились по поводу резолюции по Украине

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (AP) — Франция и Мексика оказывают давление на членов ООН, чтобы они упомянули российское вторжение в резолюцию об ухудшении гуманитарной ситуации в Украине. Но Южная Африка выступает против этого и уверяет, что включение политических вопросов может помешать консенсусу по оказанию помощи гражданским лицам.

Резолюция, разработанная совместно Францией и Мексикой, должна быть проголосована на этой неделе на Генеральной Ассамблее ООН. Предложение повторяет требование всемирной организации, сделанное 2 марта, о том, чтобы Россия прекратила военное наступление на Украине и вывела все свои войска. Это также требует защиты всех гражданских лиц и инфраструктуры, необходимой для их выживания.

Проект, к которому Associated Press получило доступ в понедельник, заверяет, что «серьезные гуманитарные последствия» российской агрессии на Украине «имеют такие масштабы, которых международное сообщество не наблюдало в Европе на протяжении нескольких десятилетий». Он осуждает воздушные и артиллерийские удары российских войск и осаду густонаселенных городов, в частности порта Мариуполь на юге Украины.

Проект резолюции, подготовленный Южной Африкой, распространен в понедельник, и Палестинская автономия также получила доступ к документу, в котором не упоминается Россия. Вместо этого в нем содержится призыв к «немедленному прекращению военных действий» в качестве первого шага к смягчению гуманитарной ситуации, говорится о «всех сторонах» и поощряется «политический диалог, переговоры, посредничество и другие мирные средства в целях достижения прочного мира».

Предложение Южной Африки о принятии резолюции признает «независимость гуманитарных целей от политических, экономических, военных или других целей, которые могут быть поставлены любой из сторон в районах осуществления гуманитарной деятельности». Это также потребует защиты гражданских лиц и инфраструктуры, необходимой для их выживания, а также «критически важной гражданской инфраструктуры для облегчения предоставления основных услуг в вооруженном конфликте».

Франция и Мексика решили внести гуманитарную резолюцию на рассмотрение Генеральной Ассамблеи после обсуждения аналогичного предложения, в котором упоминалось двухнедельное вторжение России в Украину в Совет Безопасности, где Россия дала понять, что наложит вето на эту меру.

В отличие от Совета Безопасности, в Генеральной Ассамблее нет права вето. Но резолюции Ассамблеи 193 стран не имеют обязательной силы, как и резолюции Совета Безопасности, хотя они отражают взгляды международного сообщества.

Сторонники франко-мексиканской резолюции надеются добиться голосования, аналогичного резолюции Генеральной Ассамблеи от 2 марта, которая требовала немедленного прекращения военных действий России и вывода всех ее войск. Это голосование было 141-5 при 35 воздержавшихся и было охарактеризовано его сторонниками как пример изоляции России.

Южная Африка была одной из 35 стран, которые воздержались при голосовании по этой резолюции.

Объясняя контекст своего предложения в понедельник, Южная Африка указала, что эта мера должна выражать обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Украине и призывать все стороны соблюдать международное гуманитарное право, которое запрещает нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, такую как больницы, школах и водохозяйственных сооружениях. Он также отметил, что «политические проблемы, которые могут привести к тому, что государства-члены не согласуют текст, должны рассматриваться в другом месте».

Предложение Франции и Мексики начинается с повторения первых слов Устава Организации Объединенных Наций и подтверждает решимость Генеральной Ассамблеи «избавить последующие поколения от бедствий войны».

Она также подтвердит обязательства Устава о том, что все государства — члены ООН должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения против «территориальной целостности или политической независимости любого государства».

Предложение Мексики и Франции, а также предложение Южной Африки подтвердит приверженность Ассамблеи «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины».