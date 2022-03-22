Украинцы — второе иностранное сообщество в Португалии после бразильцев

Лиссабон, 22 марта Более 18 000 заявлений о временной защите беженцев из Украины сделали это сообщество вторым по величине жителем Португалии, уступая только бразильцам. С момента начала российской войны против Украины 24 февраля 18 410 украинцев обратились с просьбой о приеме в Португалию, подтвердила Эфе Португальская служба по делам иностранцев и границ (SEF). Эта цифра доводит более 45 000 граждан Украины в стране, где уже проживают около 27 000 человек, что делает это сообщество вторым по величине присутствием в Португалии, переместив британцев на третье место. SEF объяснил Efe сегодня, что на прошлой неделе у него было в среднем 1200 запросов о защите беженцев из Украины в день, и что на этой неделе он увеличился до 2000 запросов в день. Министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва недавно настаивал на том, что двери Португалии открыты для украинцев, спасающихся от войны, и напомнил, что в 1990-х годах в этой общине проживало более 80 000 человек в стране. «Мы еще далеки от поглотительной способности нашего общества», - заявил министр на прошлой неделе во время встречи с иностранными корреспондентами в Лиссабоне, где указал, что для украинских беженцев в разных секторах доступно более 10 тысяч рабочих мест. Бразильцы являются первым иностранным сообществом в Португалии (около 210 000 человек), за которым следуют украинцы и британцы (более 42 000), по официальным оценкам. Португалия предоставила временную защиту украинским беженцам сроком на один год с возможностью продления на шесть месяцев и предоставила им налоговую регистрацию, социальное обеспечение, школьное образование для детей и доступ к рынку труда. ШЕФ си-чгг/пдп