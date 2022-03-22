Освобожден украинский журналист, который попал в руки российской безопасности

Львов (Украина), 22 марта Украинская журналистка Виктория Рощина из цифрового СМИ Громадське, которая была заключенной в руках российских служб безопасности с 15 марта, была освобождена после записи видео, в котором она утверждает, что российские войска спасли ей жизнь, сообщают СМИ сообщается. «21 марта оккупанты освободили из плена журналистку «Громадське» Викторию Рощину. Сейчас он находится на территории, контролируемой украинским правительством, и направляется в Запорожье, где воссоединится со своими родственниками». Несколько часов назад пророссийские СМИ и Telegram-каналы начали транслировать видео, в котором журналистка отвергает любые жалобы на своих похитителей и заявляет, что русские спасли ей жизнь. По данным СМИ, видео было условием его освобождения, и Рощина записала его под давлением. Журналистка была задержана российскими службами безопасности по возвращении с освещения последствий российского вторжения в Украину в восточном городе Энергодар. Громадское сообщил об исчезновении своего журналиста, который работал в восточных и южных районах конфликта после начала российского наступления, отметив, что это, вероятно, находится в руках ФСБ, российских служб безопасности. ШЕФ иджм-вч/пш