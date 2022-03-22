Украинские дети нашли уютный класс в Берлине

БЕРЛИН (AP) — Украинская беженка Мария Керащенко крепко держала двух детей за руки, когда она переходила с ними во двор ветхого здания в Берлине, поднимаясь по лестнице, полной граффити, и входя в современный, освещенный солнцем класс.

Мирослав, ее 7-летний сын, является одним из 40 детей, у которых был первый школьный день в понедельник, всего через несколько недель после того, как присоединился к миллионам людей, которые приехали в Европу, спасаясь от войны в Украине.

Его дочь Зоряна, 3 года, слишком молода для занятий, которые ведут двое украинцев, которые также бежали в столицу Германии. Занятия, которые являются частью добровольной инициативы, подготовят детей к поступлению в школьную систему Берлина.

«Я в восторге от того, что здесь есть вся помощь и солидарность», - сказала The Associated Press 30-летняя Керащенко из Винницы в центральной Украине, ее глаза полны слез.

«Каждый день я надеюсь, что мы сможем вернуться в Украину, но пока это слишком опасно. Так что, тем временем, замечательно, что мой сын может пойти в школу в Германии», - добавил он.

Занятия были организованы Бурчаком Севильгеном и Фаиной Карлицки, которые всего за две недели собрали средства, организовали бесплатные классы и объявили о своей программе через приложение для обмена сообщениями Telegram.

Дети нервно хватали новые тетради, карандаши и ластики, а новые учителя приветствовали их на украинском языке на третьем этаже старой фабрики. Они будут следовать учебной программе своей страны и проходить занятия на немецком языке. Три часа занятий в день будут сопровождаться такими мероприятиями, как театр, живопись или ремесла.

Наталья Халиль, 33 года, из Ровно, западная Украина, преподает третий и четвертый классы, а 56-летняя Татьяна Губская будет заботиться о первом и втором классах. Губская бежала из страны вместе с дочерью и 7-летним внуком, который учится в ее классе.

«Дети рады тому, что у них снова будет рутина и знакомство с другими детьми из Украины. Они и их матери в последнее время испытывают сильный стресс», — говорит Губская, которая преподавала во вторых классах до начала российского вторжения 24 февраля.

Учителя будут получать 500 евро в месяц в качестве пожертвования, пока не получат разрешение на работу и не смогут быть официально приняты на работу.

Севильген, один из двух людей, стоящих за этой инициативой, работает учителем в Берлине. Она и ее друг Карлицки, который работает консультантом, решили сделать все возможное, чтобы помочь быстро вернуть хотя бы часть детей в школу.

«Мы всегда интересовались социальными причинами, и мы также хотели помочь в этом», — говорит Севильген, объясняя, почему они каждую свободную минуту тратили на организацию занятий.

Они начали с сбора средств и связались с берлинской программой помощи молодежи Arche («ковчег» по-немецки) для спонсорства инициативы. Они получили предложение от интернет-поисковой системы Ecosia воспользоваться пустующими классами в районе Свадьбы и быстро связались с украинскими матерями, которые только что приехали в город через Telegram.

Более трех миллионов украинцев бежали за границу, большинство из них — в Польшу. Большинство из них — матери с детьми, поскольку мужчины призывного возраста не могут покинуть страну. По данным Организации Объединенных Наций, еще шесть миллионов человек перемещены на территории Украины.

По состоянию на понедельник Германия зарегистрировала 225 357 украинских беженцев, хотя фактическая цифра, как ожидается, будет намного выше, поскольку им не нужна виза для въезда в страну, а федеральные власти регистрируют только тех, кто прибывает автобусом или поездом. Те, кто делает это на машине из Украины, обычно не входят в официальные списки.

С начала войны в столицу Германии ежедневно прибывает до 10 000 беженцев на поезде, а еще тысячи — автомобильным транспортом. Многие живут в приютах, созданных в конференц-центре и в бывшем аэропорту, но другие живут у родственников, которые мигрировали много лет назад и являются частью украинской диаспоры, насчитывающей 300 000 членов.

По оценкам правительства, около половины беженцев — это дети и подростки, которым придется ходить в школу или детский сад, и оно создало рабочую группу для координации их обучения во всех 16 штатах страны.

Несколько школ в Берлине, в том числе некоторые частные, уже приняли некоторых беженцев, а муниципальные власти создают до 50 специальных приветственных классов для изучения языка. Власти могут воспользоваться опытом 2015 и 2016 годов, когда около 1 миллиона человек бежали из конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане. Эти несовершеннолетние попадают в школьную систему.

Но пока эти классы не начнут работать, два класса, организованные Севильгеном и Карлицким, помогут детям перейти к новой жизни, научат их немецкому языку и позволят им завести новых друзей.

«Новый распорядок дня и другие дети — это самое важное для них сейчас», — говорит Севильген. «И если мы получим больше пожертвований, мы надеемся, что этот проект будет продолжаться столько времени, сколько потребуется для поступления детей в обычные школы Берлина».