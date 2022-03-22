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вторник 22 март 2022
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Россия

Двухлетние казначейские облигации несут самый большой убыток за 38 лет

Краткосрочные казначейские облигации достигли худших квартальных показателей почти за четыре десятилетия после того, как ограничительные комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла по денежно-кредитной политике возродили перспективу чрезвычайного повышения ставки на полпункта.

Newsroom Infobae

22 март 2022

(Bloomberg) Краткосрочные казначейские облигации стремительно достигли худших квартальных показателей почти за четыре десятилетия после того, как ограничительные комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла по денежно-кредитной политике возродили перспективу чрезвычайного повышения средней ставки.

Двухлетние доходности привели к прорыву на кривой США, поднявшись на пять базисных пунктов до 2,17% в 8:06 утра в Нью-Йорке. Это увеличивает его рост с 2021 года до 143 базисных пунктов. Между тем, на денежном рынке вероятность увеличения на 50 базисных пунктов составляет 70% на майском совещании ФРС.

Колебания произошли после того, как Пауэлл дал свет на более ограничительную позицию в понедельник, что побудило трейдеров быстро увеличить оценки того, насколько агрессивно ФРС будет ужесточать денежно-кредитную политику в этом году.

Влияние распространилось на разрыв между доходностью от 5 до 30 лет, который еще больше сократился до самого низкого уровня с 2007 года, что для некоторых является признаком того, что более ограничительная политика замедлит экономику или даже вызовет рецессию. Это заставляет инвесторов усомниться в способности облигаций обеспечивать защиту в таком сценарии.

Широкие убытки

В более широком смысле, казначейские облигации демонстрируют наихудшие квартальные убытки на рынке по крайней мере с 1973 года. Индекс Казначейства США Bloomberg потерял 5,55% с 31 декабря, превысив падение на 5,45% в начале 1980 года, что представляет собой самое большое квартальное падение с момента появления индикатора.

Тон комментариев Пауэлла усилил мнение о том, что главная проблема денежно-кредитной политики в связи с войной в Украине заключается в том, что она ухудшит инфляцию и сделает ее более укоренившейся в экономике США. Тот факт, что такой риск кажется более заметным, чем замедление роста, открывает путь к более ограничительной политике гораздо более быстрыми темпами к цели банка на конец 2023 года в 2,8% по процентным ставкам овернайт.

Хотя колебания цен были наиболее сильными в краткосрочном сегменте рынка казначейских облигаций, на который обычно больше всего влияет ужесточение денежно-кредитной политики, доходность также выросла в долгосрочной перспективе, в том числе в 10-летнем базовом инструменте, который служит пробным камнем для мировых рынков, и поддерживает стоимость задолженности перед домашними хозяйствами и предприятиями.

Оригинальное примечание:

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