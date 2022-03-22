Два бразильских футболиста уволены после того, как пошли на вечеринку, которая закончилась выстрелами

Сан-Паулу, 22 марта Эль-Аваи, который снова сыграет в этом году в Первом дивизионе чемпионата Бразилии, объявил во вторник о расторжении контракта нападающих Жо и Лоуренсу после посещения вечеринки, которая закончилась стрельбой недалеко от города Флорианополис. «Учреждение провело детальную оценку положения футболистов, прежде чем принять решение» об их увольнении, пояснил в кратком заявлении клуба штата Санта-Катарина. Жо и Лоуренсу вышли на вечеринку рано утром в понедельник в месте в муниципалитете Сан-Жозе, где вспыхнула драка после того, как мужчина начал спорить со своим партнером и был удален с места происшествия сотрудниками службы безопасности, сообщает портал «ge». Через несколько минут перед зданием началась стрельба. В результате инцидента некоторые получили ранения, и он уже расследуется полицией, которая исключила причастность к нему двух игроков Аваи. Несмотря на это, команда Флорианополиса предпочла расторгнуть контракт как с Жо, который уже был в споре с клубом, требуя его свободы, так и Лоуренсу, который находился на последнем этапе своих договорных отношений. «Avaí благодарит игроков за их заслуги на поле и желает им успехов в карьере», - завершила записка спортивная организация. Avaí вернется в этом году, чтобы играть в золотом дивизионе бразильского футбола, заняв четвертое место на чемпионате Бразилии во втором дивизионе 2021 года. ШЕФ смс/коврик/автомобиль