На пути к зеленой экономике, расширяющей возможности отечественных производителей

Vista del bosque nuboso Palo Verde, una reserva natural ubicada en la provincia de Cartago (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Все больше и больше людей слышат о важности заботы об окружающей среде и ответственном использовании природных ресурсов как о том, как должны работать отрасли. Мировые рынки требуют устойчивых практик; в то же время они признают и ценят тех, кто может их аккредитовать. Вот почему в глобальном масштабе сегодня основное внимание уделяется «зеленой экономике», которая способствует проверке такой практики, чтобы международные стимулы и финансирование поступали компаниям, которые могут эффективно гарантировать их.

Ожидается, что государство будет создавать и предоставлять отраслям возможности для включения устойчивости в качестве основы любого бизнеса, который стремится быть прибыльным. От частного сектора, чтобы приступить к работе и создать новые процессы, которые улучшают его устойчивые практики. Короче говоря, мы стремимся объединить усилия для продвижения экономики, сочетающей экономическое развитие с заботой об окружающей среде.

Хотя сегодняшнее правительство высказалось в пользу создания «зеленой» экономики, как это было сделано с объявлением «Плана зеленого производственного развития», который предоставляет техническую и финансовую помощь 3500 национальным компаниям в различных секторах для преобразования технологий и их производства экологичность, это все еще нерешенная тема, на которой важно сосредоточиться. Прежде всего, учитывая, что это позволит стране лучше позиционировать себя на международном уровне и консолидировать национальный бренд, который соответствует новым глобальным требованиям, предъявляемым экологически чистыми отраслями и экономиками.

Эта тенденция также достигла пищевой промышленности, и спрос на «зеленые продукты питания» привел к изменению парадигмы в сельскохозяйственном секторе. Необходимо не только производить продукты и продукты питания наиболее эффективным и конкурентоспособным способом для искоренения голода, но и трансформировать сельскохозяйственные мероприятия в устойчивые методы, такие как прямой посев, использование средств защиты растений или несжигание лугов.

Хотя в настоящее время существуют «зеленые облигации», в нем не учитывается производственный цикл доступа к такому финансированию и определения устойчивости производителя. То же самое относится и к климатическим рискам; сегодня основным риском, который существует в мире, является процесс обезлесения, и демонстрация того, что урожай не оказал влияния на этом уровне, является приоритетом. Для этого все эти методы должны быть зарегистрированы; проверка устойчивых практик усиливает цепочку создания стоимости и даже очень быстро и очень сильно налагает нетарифные барьеры. Это возможно благодаря использованию соответствующей технологии.

При всем этом внедрение технологии трансформации продовольственных систем больше нельзя откладывать. Хотя сельскохозяйственный сектор характеризуется постоянным внедрением новых технологий для повышения эффективности и конкурентоспособности, есть еще много других областей, где работа возможна и необходима для удовлетворения растущего потребительского спроса. В этом смысле использование соответствующей технологии, которая обеспечивает устойчивую отслеживаемость для проверки урожая, позволит производителям получить доступ к финансированию при низких затратах и лучших коммерческих условиях; кроме того, это позволит им выделиться среди остальных и создать более надежный актив в в долгосрочной перспективе из-за того, что у них меньше рисков, что, в свою очередь, будет стимулировать внутреннее производство, что приведет к притоку иностранной валюты в страну.

Иногда в Аргентине, преимущественно аграрной стране, отслеживание урожая имеет важное значение и приносит огромные выгоды благодаря доступу к финансированию и привлечению средств. В нашей стране есть миллионы гектаров сельскохозяйственных культур, которые могут быть потенциально устойчивыми; это означает, что существуют миллионы способов внести свой вклад в устойчивую экономику, вам просто нужно принять решение и приступить к работе.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:

Правительство до сих пор не имеет четкого диагноза причин, вызвавших повышение цен.