Токио считает приостановление Москвой мирных переговоров «иррациональным» и «неприемлемым»

Токио, 22 марта Премьер-министр Японии Фумио Кисида сегодня считает объявленное Россией решение приостановить переговоры по мирному договору после санкций, введенных Токио после вторжения в Украину, «крайне иррациональным и совершенно неприемлемым». «Реакция России крайне иррациональна и совершенно неприемлема», — заявил Кисида в бюджетном комитете парламента (парламенте) после решения, объявленного Москвой в понедельник поздно вечером. Со своей стороны, пресс-секретарь министра Хиокадзу Мацуно пояснил на пресс-конференции, что МИД Японии передал протест послу России в Японии Михаилу Галузину. «Вторжение России в Украину — это односторонняя попытка силового изменения статус-кво (территории) и акт, который затрагивает основы международного порядка. Очевидно, что это нарушение международного права и неприемлемо», — добавил Мацуно. С начала российского вмешательства в Украину Токио ввел санкции против десятка российских организаций и корпораций, в дополнение к 76 гражданам, таким как президент Владимир Путин, а также 12 белорусов, включая его коллегу Александра Лукашенко. По словам Мацуно, решение России прекратить мирные переговоры «было вызвано вторжением России в Украину, которая сейчас пытается изменить ситуацию, чтобы увязать отношения с Японией». «Эта мера крайне несправедлива, она никогда не будет принята и представляет собой наш самый сильный протест», - заявил пресс-секретарь министра, который настаивал на том, что для Токио нет никаких изменений в «базовой» дипломатической линии с Россией, в соответствии с которой Япония стремится решить территориальную проблему между двумя странами до подписание мирного договора. Оба сражаются за суверенитет Южных Курил (называемых северными территориями в Японии), группы из четырех островов в северной части Тихого океана, управляемых Японией, на которые Советский Союз вторгся сразу после окончания Второй мировой войны. После нескольких лет сближения Токио и Москва обязались в 2018 году подписать мирный договор, хотя в 2020 году будет принята поправка к Конституции России, которая препятствует передаче какой-либо части их территории. Владение этими островами является основной причиной, по которой обе страны до сих пор не подписали мир после окончания Второй мировой войны в 1945 году. ШЕФ йк-асб/JPD