Сегодня нет Circula CDMX и Edomex на этот вторник, 22 марта

В этот вторник, 22 марта 2022 года, программа Hoy No Circula сохранит ограничение движения для автомобилей с номерами 7 и 8, прорезиненными розовыми.

Ограничение будет действовать с 05:00 во вторник и до 22:00 часов в столичном районе долины Мехико, как указано в правилах, утвержденных Экологической комиссией мегаполиса (CaE).

Столичный район Долины Мехико включает 16 мэров Мехико и 18 муниципальных муниципалитетов штата Мехико (Атисапан-де-Сарагоса, Коакалко-де-Берриосабаль, Куаутитлан, Куаутитлан, Искалли, Чалько, Чиколоапан, Чималхуакан, Экатепек-де-Морелос, Уисквилукан , Истапалука, Ла-Пас, Наукальпан из Хуареса, Несауалькойотль, Николас Ромеро, Текамак, Тлалнеплантла-де-Баз, Тултитлан и Чалко).

В то время как автомобили с двойной нулевой, нулевой, электрической и гибридной голограммой смогут ездить без ограничений, как это установлено Экологической комиссией мегаполиса (CAe).

Мобильные источники или транспортные средства, зарегистрированные за рубежом или в других штатах, кроме Мехико и штата Мехико, или на которых нет контрольной голограммы, распространяются только в будние дни и каждую субботу, независимо от их последней цифровой цифры, с 05:00 до 22:00; и по утреннему расписанию с понедельника по пятницу с 05:00 до 11:00.

Программа No Circulation Today не распространяется на автомобили с номерными знаками инвалидов, службы экстренной помощи и похоронные услуги, а также общественный транспорт.

(Фото: Куартоскуро)

Санкции

Транспортные средства и водители, движущиеся по дорогам и улицам Мехико, которые нарушают меры, предусмотренные в настоящей Программе, подлежат санкциям, установленным в Положениях Закона об охране окружающей среды Мехико о проверке транспортных средств, а также в Правилах дорожного движения в городах или который заменяет его, и другие применимые положения, без ущерба для того факта, что они изъяты из обращения и отправлены на склад транспортных средств, где они должны оставаться до уплаты соответствующего штрафа, а в случае транспортных средств, остановленных во время чрезвычайной экологической ситуации, он также будет необходимо дождаться его окончания.

Приостановление действия Программы

Экологический орган выпустит уведомление о приостановлении применения Today No Circulation, в праздничные, нерабочие дни, дни обязательного отдыха или в праздничные сезоны, принимая во внимание, что качество воздуха не создает риска для здоровье населения, которое определяется на основе анализа погодных условий, мониторинга качества воздуха и концентрации выбросов загрязняющих веществ в Федеральном округе или мегаполисе.

График проверки 2022 г.

И Мехико, и штат Мехико должны проверять автомобили два раза в год, и дата этого зависит от отделки пластин и обрезинки.

январь и февраль: пластины с 5 и 6 отделками (желтая резинка).Февраль и март: тарелки с окончанием 7 и 8 (розовые гуммированные).Март и апрель: тарелки с 3 и 4 отделками (красная гуммированная).Апрель и май: тарелки с отделкой 1 и 2 (красная гуммированная);май и июнь: тарелки с окончанием 9 и 0 (синие гуммированные).июль и август: пластины с 5 и 6 отделками (желтая гуммированная).Август и сентябрь: тарелки с отделкой 7 и 8 (розовые гуммированные).Сентябрь и октябрь: тарелки с 3 и 4 отделками (красная гуммированная).Октябрь и ноябрь: пластины с отделкой 1 и 2 (зеленая гуммированная);ноябрь и декабрь: пластины с отделкой 9 и 0 (синяя гуммированная).

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