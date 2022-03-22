Сегодня начинается чтение приговора Навальному, которому грозит 13 лет тюрьмы

Москва, 22 марта Лефортовский суд в Москве начинает зачитывать новый приговор в отношении лидера российской оппозиции Алексея Навального, который отбывает два с половиной года тюремного заключения и может быть наказан еще 13 годами тюрьмы. На прошлой неделе российская прокуратура потребовала 13 лет тюрьмы и штрафа в 1,2 миллиона рублей (около 12 тысяч долларов) для Навального, за «мошенничество» и «правонарушения перед судом». Российские следователи обвиняют 45-летнего оппонента в том, что он вместе со своими сотрудниками отвлек миллионы рублей пожертвований, переданных его антикоррупционной организации. Антикоррупционный фонд Навального (ФБК), который борется с незаконным обогащением среди высокопоставленных российских чиновников, был объявлен вне закона в стране в июне 2021 года, когда правосудие расценило его деятельность как «экстремистскую». С февраля 2021 года Навальный, которого считают одним из самых критичных голосов Кремля, отбывает два с половиной года тюремного заключения за еще одно дело о «мошенничестве», датированное 2014 годом. В 2020 году оппонент провел несколько месяцев на лечении в Германии после того, как пережил отравление нервно-паралитическим веществом, за что он возложил ответственность на президента России Владимира Путина. «Я утверждаю, что за событиями стоит Путин, и у меня нет других версий того, что произошло», - сказал оппонент немецкому еженедельнику «Der Spiegel» после увольнения в Берлине. ШЕФ мос/джак