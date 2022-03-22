Трое арестованы за смерть полиции после нападения на военнослужащих

Лиссабон, 22 марта Португальская полиция арестовала трех подозреваемых в убийстве молодого офицера во время ссоры с двумя солдатами в субботу у ворот лиссабонского ночного клуба. Задержанные в возрасте от 21 до 24 лет подозреваются в «квалифицированном убийстве и посягательстве на физическую неприкосновенность», сообщили сегодня в Судебной полиции (PJ), которая указала, что до арестов «проводились обыски домов, в их автомобилях и в воинской части». Местные СМИ отмечают, что задержанными являются два стрелка ВМС, участвовавших в агрессии, и один гражданский. Фабио Герра, 27-летний агент полиции общественной безопасности (PSP), скончался в понедельник в результате серьезных черепно-мозговых травм, полученных во время избиения. Инциденты произошли возле ночного заведения в Лиссабоне, когда пять полицейских, находившихся вне службы, включая Герру, вмешались, чтобы подавить ссору. Агенты идентифицировали себя, но в итоге подверглись «жестокому нападению», и, по словам свидетелей, Герра упал на землю и получил многочисленные удары ногами, в то время как его товарищи пытались защититься. В результате Герра был госпитализирован в состоянии комы, а три других агента PSP получили лечение от незначительных травм. ВМС Португалии подтвердили в понедельник вмешательство двух стрелков в агрессию, которые, по данным местных СМИ, утверждают, что действовали в порядке самообороны. Министры обороны Жуан Гомеш Кравиньо и министр внутренних дел Франсиска Ван Дунем призвали к тщательному расследованию и «быстрому выяснению» фактов. Президент Португалии Марсело Ребелу ди Соуза поспешил выразить свою «печаль в связи с гибелью людей в таких трагических обстоятельствах» и подчеркнул, что Герра «запомнится своей преданностью делу, мужеством и преданностью служению другим и общественной безопасности». Судебная полиция продолжает расследование с целью выявления других лиц, причастных к нападению. ШЕФ море/мм