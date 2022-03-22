Они приговорили к пожизненному заключению фемицид, убившего своего партнера за размещение в Пуэрто-Мадрине

В этот понедельник суд Пуэрто-Мадрина в составе Иваны Гонсалес, Марсело Орландо и Патрисии Асаро разделительным голосованием постановил приговорить 51-летнего Даниэля Кайетано де ла Фуэнте к пожизненному заключению за убийство женщины путем заключения 55 человек, совершенное в 2019 году.

Прокурор, ответственный за расследование преступления, произошедшего в ночь на 16 октября 2019 года, Мария Анхелика Каркано пояснила, что приговор вынесен в соответствии с пунктом 11 статьи 80 Уголовного кодекса, который предусматривает пожизненное заключение, когда жертвой является женщина, и совершенное мужчиной, и гендерное насилие».

Дело в том, что, по словам следователей, восстановленных, Де ла Фуэнте отправился искать женщину из своего дома, и они отправились к нему домой. Там, проведя несколько часов, он вернул ее домой, где она жила со своими детьми, которые заметили трудности ее матери, которая даже не могла говорить из-за боли, поэтому ее отвезли в больницу, где она скончалась.

Сначала дети думали, что жертва переживает кризис из-за состояния лейкемии, которую он перенес, однако, когда врачи заметили внутренние травмы, дело приняло другой оборот и привело к жалобе, которую подала одна из дочерей.

Через несколько дней после события директор больницы Андреса Изола Ариэль Урбано подтвердил смерть в те дни: «Пациент был в палате интенсивной терапии, учитывая широко распространенную картину, которая ухудшилась за последние 24 часа. У него была большая потребность в лекарствах для сдерживания инфекции, которой не сопротивлялись полиорганные сбои, которые включали тяжелые проблемы с почками», - описал врач.

Во время подачи жалобы дочь жертвы предоставила следователям фотографию женщины с момента, предшествующего выходу из своего дома в Де ла Фуэнте, на которой она была хорошо одета, улыбалась, счастлива и находилась в идеальном состоянии.

Жертва умерла через два дня после инцидента в результате произошедшего

А на основе информации, предоставленной дочерью, следователи совершили обыск в доме подсудимого, где были похищены месильная палочка, метла и другие предметы, совместимые с 50-сантиметровой раной, которую предъявила жертва.

Кроме того, в ходе расследования были похищены постельные принадлежности из спальни, в которой жили жертва и обвиняемый.

Источники в полиции пояснили, что у задержанного есть еще две жалобы от бывшего партнера, который обвинил его в сексуальном насилии и зависимостях.

Однако де ла Фуэнте был арестован и первоначально обвинен в «попытке фемицида», но в результате он был уведомлен о новых обвинениях в фемициде или сексуальном насилии с последующей смертью - оба караются пожизненным заключением - как это было установлено прокурорами по делу Даниэлем Баесом и Аней Пучета.

Прокурор в ходе устных дебатов Каркано в диалоге с Теламом напомнил в понедельник, что «подсудимый менял свою позицию на протяжении всего следствия и сначала раскаялся и унизился, затем сказал, что это была сексуальная игра».

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