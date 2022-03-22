Они публикуют видео, на котором британский министр разговаривает с российскими самозванцами

Лондон, 22 марта Два известных российских самозванца выпустили клип, в котором министр обороны Великобритании Бен Уоллес разговаривает по видеоконференции с фальшивым премьер-министром Украины Денисом Шмхалом, сообщает во вторник BBC. На записи, доступ к которой можно получить в Интернете, глава министерства обороны Соединенного Королевства имеет дело с предполагаемым украинским политиком по видеосвязи во время визита в Польшу в прошлую пятницу. Сам Уоллес раскрыл «шутку» в своем аккаунте в Twitter на прошлой неделе, в то время как британское правительство обвинило Кремль в том, что он стоит за обманом. По данным Би-би-си, ответственными за распространение изображений звонка являются российские самозванцы «Вован» Кузнецов и Алексей «Лексус» Столяров, которые уже в прошлом нацеливались на различных политиков и общественных деятелей, в том числе на самого Бориса Джонсона, когда он был главой министерства иностранных дел в 2018 году, и который заставили поверить, кто разговаривал с премьер-министром Армении. Уоллес, как сообщается, подключился к звонку через систему Microsoft Teams, и он продолжался около десяти минут после того, как предполагаемый помощник посольства Украины в Лондоне отправил электронное письмо британскому правительству, которое, в свою очередь, переслало его в Министерство обороны. В клипе, в котором запечатлен разговор, фальшивый украинский политик начинает с того, что его правительство хотело бы «продолжить ядерную программу, чтобы защитить» своих граждан. В этой связи Уоллес говорит ему, что он должен проконсультироваться со своим премьер-министром Борисом Джонсоном и что Соединенное Королевство поддержит Украину как «друга» в выборе, который они выберут. Местные СМИ сегодня отмечают, что британские чиновники пытаются заставить портал Youtube, где транслируется клип разговора, удалить его из обращения. Самозванец, разместивший за собой украинский флаг, вызвал сомнения британского министра, когда начал поднимать вводящие в заблуждение вопросы. «Получили ли вы вещество, которое мы отправили?» , ложный украинский премьер допросил Уоллеса, который ответил, что не знает, на что имеет в виду. Человек, который звонил министру, также упомянул различные имена лиц, которых, согласно источнику министерства обороны, Уоллес не знал. ШЕФ прк/джм/джгб