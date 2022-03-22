Женщина, арестованная за убийство Арамбуру, предстала перед судьей

Париж, 22 марта Женщина, арестованная за ее предполагаемую причастность к убийству в Париже в ранние часы субботы по воскресенье бывшего аргентинского регбийного интернационала Федерико Мартина Арамбуру, должна предстать перед следственным судьей во вторник для ее возможного обвинительного заключения. Прокуратура Парижа сообщила Эфе, что арест женщины был официально прекращен вчера вечером и она должна предстать перед следователем, что должно привести к началу судебного расследования. Согласно информации, просочившейся из полицейских расследований в прессу, на основе изображений, снятых камерами видеонаблюдения в магазинах, расположенных вблизи места преступления, 24-летняя девушка была водителем автомобиля, в котором скрылись двое мужчин, подозреваемых в стрельбе по бывшему спортсмену. Эти снимки также позволили идентифицировать человека, смертельно застреленного в Арамбуру на центральной улице в 6-м округе французской столицы. Это Лоик Ле Приоль, известный ультраправый бывший член так называемой Союзной группы обороны (GUD), распущенной в 2017 году, к чему активно стремятся правоохранительные органы. 42-летний бывший регбист, который играл за три французские команды в период с 2004 по 2010 год и жил во Французской Стране Басков, отправился в Париж, чтобы посмотреть субботний матч турнира шести наций между Францией и Англией на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, недалеко от Парижа. Ранним утром, после участия в ссоре на террасе бара, он подвергся нападению со стороны группы, с которой он дрался, когда вернулся в свой отель со своим другом, бывшим напарником и партнером Шоном Хегарти. Машина остановилась на высоте двух мужчин и оставила в ней двух человек, которые стреляли в них. Арамбуру был застрелен и погиб на месте, в то время как его друг остался невредимым. ШЕФ ак/мм