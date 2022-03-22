«Дикая девочка»: первый трейлер фильма, который адаптирует хитовый роман Делии Оуэнс.

Продюсеры Риз Уизерспун и Лорен Нойштадтер, сегодня Sony Pictures выпустила первый официальный трейлер фильма «Дикая девочка», который был подтвержден для кинотеатров и в главной роли Дейзи Эдгар-Джонс. Фильм основан на литературном творчестве Делии Оуэнс, и в главной саундтреке будет Тейлор Свифт.

«Кя — молодая женщина, которую бросила семья и которая выросла в южных болотах. Согласно этому авансу, женщина станет главным подозреваемым в убийстве мужчины, с которым она когда-то была причастна», — описывает официальный синопсис фильма. Режиссер фильма Оливия Ньюман (первый матч) и сценарий Люси Алибар, номинированной на «Оскар» за фильм «Звери южной дикой природы».

Роман Делии Оуэнс 2018 года «Where the Crawdads Sing» затрагивает сложные вопросы, такие как семейные конфликты, изоляция, любовь и предательство и её история стала успешной. Кадр представляет собой вымышленный прибрежный город и болота Северной Каролины и в центре сцены — Кя, удалённая из остальной части города своего рода мифом, который был построен вокруг её образа. Книга была выбрана актрисой Риз Уизерспун для экранизации.

В главной роли Дейзи Эдгар-Джонс, молодая женщина, которая выделялась своей работой над сериалом «Нормальные люди», происходит от главной роли в другом фильме с глубокими темами, такими как Fresh, доступном на Star Plus. В этом случае она будет сниматься в этой драме с таким меланхолическим взглядом, который только она может нести вперед. «Дикая девочка» () — криминальный триллер, в котором Кайя должна бороться, чтобы выжить, когда она оказывается в центре расследования убийства и является главным подозреваемым.

Риз Уизерспун представляет свою постановку «Дикой девушки»

В трейлере также представлена еще одна новинка: новый оригинал Тейлор Свифт, «Каролина», мелодия, которая вполне вписывается в развитие этой истории. Певица разместила тизер в своем аккаунте в Instagram и написала, что хочет «создать что-то тревожное и эфирное, что совпало бы с этой увлекательной историей».

Хотя у него нет подтвержденной даты релиза в Латинской Америке, La chica salvaje выйдет в июле, недалеко от премьеры в США.

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