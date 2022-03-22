Война с инфляцией и реальными спекулянтами

En la imagen, el presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/ Alberto Valdes/Archivo

Во вторник, 15 марта, президент Альберто Фернандес, вступивший в должность более 830 дней назад, объявил, что в конце недели начнется «война с инфляцией».

Заявления президента почти совпали с раскрытием Imec данных по инфляции за февраль. Цены во втором месяце года выросли на 4,7% (74,5% в годовом исчислении), а пул продуктов питания и напитков вырос на 7,5% (138,2%, если этот показатель в годовом исчислении).

Через три дня появилось долгожданное объявление. В записанном сообщении, почти как на национальном канале, Фернандес объяснил, о чем будет идти так называемая война.

Эволюция IPC

Далее мы подробно разберем часть выступления, но вкратце можно сказать, что мы наблюдаем огромную трату не только времени, но и самого имиджа президента. Они также не должны были понимать, в чем заключалась эта стратегия.

Давайте сначала узнаем хорошее. Президент сказал, что соглашение с МВФ, которое требует от правительства соблюдать сокращение дефицита, монетарный вопрос и повысить процентную ставку, «позволяет нам начать сортировать основные макроэкономические переменные в борьбе с инфляцией». Хорошо, что вы это признаете, инфляция — это монетарное явление с фискальным происхождением. Точка.

Другой верный тезис высказываний Фернандеса заключается в том, что глобальный контекст, хотя и не объясняет безудержный уровень инфляции в Аргентине, способствует их снижению. 7,5% продовольствия связано с внутренними факторами, но на него также влияет сырьевой бум, вызванный глобальной инфляцией и российским Вторжение в Украину.

Теперь тот же президент, который утверждает, что некоторые цены растут из-за войны, затем не стесняется нападать на «спекулянтов и жадных». Но каково это? Это вина войны или это вина возрожденных? Если торговцы могут делать то, что хотят, с ценами: почему они ждали войны, чтобы поднять пшеницу? Теория состоит из глиняных ножек.

С другой стороны, тот же президент, который утверждает, что многочисленные «пакеты, планы, большие объявления» были замечены провальными и что «мы были с двузначной инфляцией в течение десяти лет подряд», затем объявляет о своей самой оригинальной мере против этой проблемы: пшеничном тресте. То есть фонд денег, который будет использоваться для покупки пшеницы по рыночным ценам и продажи ее по сниженным ценам.

Я не знаю, можем ли мы измерить маленький смысл этой меры: инфляция, макроэкономический феномен, который, по словам президента, в Аргентине в течение 10 лет будет бороться, продавая пшеницу (продукт экономики) по аукционным ценам против потери государственных средств.

По словам экономиста Милагроса Гисмонди, поскольку пшеница «весит 13% в цене на хлеб, рост пшеницы на 40% будет означать +5% в хлебе», а поскольку «хлебобулочные изделия весят 4% в ИПЦ, весь шаг «спасает» 0,2% инфляции».

Почему президент тратил минуты своего времени и минуты своих слушателей, объявляя о мере, которая - независимо от ее эффективности или нет - могла быть объявлена чиновником третьей линии? Политически это не понято. Экономически тоже нет.

Речь идет не о том, чтобы иметь более дешевую пшеницу, а о том, что страна впервые за десятилетия имеет горизонт более низкой инфляции.

Как будто этого было недостаточно, если мера не сработала, президент поручил своим «министрам» применить «все инструменты государства для установления» цен. Она даже пригрозила применить «закон о поставках в случае необходимости».

Министр экономики Мартин Гусман (REUTERS/Агустин Маркариан)

Обратите внимание на противоречие: если за низкими ценами, установленными президентским указом, последует дефицит продукции, то закон о поставках (который не действует с 1974 года, когда он был введен в действие) будет стремиться увеличить объемы производства.

Теперь, если бы это было так просто: почему правительство не объявляет все свободным, с контролем, который сводит цены к нулю, а затем законом о поставках устанавливает, что все количества должны быть бесконечными? Хауха возможна, только если есть политическая воля и мы «сядем за стол».

В заключение президент утверждает, что «наша сегодняшняя битва ведется против спекулянтов. Против жадных». Однако, поскольку спекуляции могут быть применены к любому человеческому действию, которое стремится принести пользу, нам придется снова согласиться с президентом. Разница, однако, заключается в том, что аргентинские политики, от Киршнера до Фернандеса, больше всего спекулировали, увеличив государственные расходы с 20% ВВП до 40%, не увеличив при этом налоговое бремя.

Эта акция была чистой спекуляцией и политической жадностью, потому что цель заключается в покупке голосов и перераспределении доходов, чтобы остаться у власти. Проблема в том, что эти дефицитные расходы все больше финансировались за счет денежной эмиссии Центрального банка.

Таким образом, инфляция — это вина спекулянтов и жадных. Но политики-перонисты должны быть первыми в этом списке. Они увеличили расходы и дефицит, затем выпуск денежных средств и уничтожили валюту «в ущерб аргентинскому обществу».

Пятничная декларация «войны с инфляцией» состояла из 1948 слов. Слова, которые можно было напрямую сохранить. Перефразируя популярную поговорку, «иногда лучше молчать и не знать, чем говорить и подтверждать это».