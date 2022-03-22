Vibra del Vacile пройдет с 25 по 27 марта в Барранкилье





С 25 по 27 марта в Барранкилье пройдет La Vibra del Vacile с тремя мероприятиями, на которых будут представлены стильные, художественные и культурные выражения, которые послужат платформой для всех, кто хочет показать свой талант в пространстве, где музыка не выходит из моды.

Он пройдет в Килимандиаро Сансет Парадайз, который уже много лет является туристическим местом. Мероприятие возникло в результате слияния Vibra Agencia Creativa и El colectivo del vacile, двух компаний, которые в течение 15 лет занимались инновациями в пространствах и развлечениями Барранкильерос и Атлантического побережья.

«Это событие, которое объединяет всех нас, независимо от того, кто мы и откуда родом, ощущение, что нам нужно что-то большее, заставляет нас стать единым целым. Землетрясение аромата, эпицентр которого находится в Барранкилье, в котором мы собираемся вернуть то, что принадлежит нам, мы уже сделали это с рекой, теперь мы собираемся спасти нашу историю», - сказала Анжелика Харамильо, организатор фестиваля.

25 марта состоится La Poppera, разнообразное, красочное и веселое мероприятие, которое не обрабатывает стереотипы, включая знаменитый фестиваль Барранкильи и пройдет в Kilymandiaro Sunset Paradise. Примечательно, что он призван отдать дань уважения поп-культуре.

Кроме того, он стремится занять места и сценарии для выражения идеи инклюзивности и сделать видимыми все формы бытия, основанные на поп-культуре и квир-культуре, создавая атмосферу любви, уважения и свободы.

La Poppera перенесет участников в подростковый возраст с такими артистами, как Бритни Спирс и ее комбо, а также карибским озорством, адаптированным к тому, чем мы являемся сегодня.

«Эта вечеринка нас сдерживает, выводит из-под контроля, приглашает выразить себя своим телом через танец с волной реггетона, потока. Сила музыки стала чувственной, ночной и яркой, приблизив нас к нашей первой любви, танцу «кожа к коже», который научил нас и приблизил к нашим карибским ритмам и истокам», — сказал Харамильо.

Им также понравится Alistate, что Estoy Suelta Como Gabete, который является городским штрихом мероприятия, которое объединит любителей этого жанра.

27 марта состоится Berbe House, вечеринка, посвященная фольклору Барранкильи с его сущностью, перкуссией, ритмами, которые танцуют «apretao», традиции всего Карибского бассейна, которая встречается на пляже Барранкильи с такими артистами, как Альфредо де ла фе, Анибал Веласкес, Сон Паленке, Эредерос де Петрона, Аливио DJ, Кронопиано, Вербена кальенте b2b и другие.

«Эта вечеринка воспроизводит древние карибские ритмы с vaporwave, в котором царит атмосфера электроники, джаза, киберпанка и афрокумбии. По нашим словам, мы пошли на помощь пико, вербене, африканской чампете, бембе и афро-латинским ритмам. Оттуда происходит Дом берб, дом всего священного», — заявили организаторы Дома бербе.

Это событие уже 10 лет является музыкальным местом встречи, которое вдохновляет «vaporwave», звук, родившийся десять лет назад и создавший почти ностальгическое очарование 80-х и 90-х годов, но адаптированный к нашей культуре.

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