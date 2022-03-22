ООН предупреждает Россию, что она не сможет выиграть войну и что она должна вести переговоры

22 марта Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил Россию о том, что ей будет невозможно получить контроль над всей Украиной, и призвал Москву прекратить атаки и договориться о мире. Гутерриш, выступая перед журналистами, подчеркнул, что есть «дипломатический прогресс» по нескольким ключевым вопросам конфликта, которого должно быть «достаточно» для объявления прекращения боевых действий прямо сейчас и продвижения серьезных переговоров. «В этой войне нельзя выиграть. Рано или поздно ему придется перейти с поля боя к мирному столу. Это неизбежно», — настаивал глава ООН, который осудил, что украинцы живут в «аду». В этой связи Гутерриш обратил внимание на «систематические бомбардировки, терроризирующие гражданское население»; нападения на больницы, школы, дома и жилые дома и на то, как вся эта кампания усиливается с каждым днем. «Уже более двух недель Мариуполь окружен российской армией и подвергается неустанным бомбардировкам. Для чего? Даже если Мариуполь упадет, Украина не сможет завоевать себя город за городом, улицу за улицей, от дома к дому. Единственный результат всего этого - больше страданий, больше разрушений и больше ужаса», - сказал он. Гутерриш, который не принимал вопросов, был очень решителен в своей критике России во время своих сегодняшних заявлений, самых жестких с начала конфликта, сославшись на московское движение как на «массовое вторжение» на суверенную территорию в нарушение Устава ООН. «Продолжение войны в Украине морально неприемлемо, политически неоправданно и бессмысленно с военной точки зрения», — подчеркнул португалец, подчеркнув, что «настало время положить конец этой абсурдной войне». ШЕФ мвс/юфу/дмт