Суд за преступление Норы Далмассо продолжается: сегодня ее брат и несколько знакомых дадут показания

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В понедельник суд по делу о преступлении Норы Далмассо продолжится, и после заявления ее сына Факундо Макаррона, который несколько дней назад обвинил бизнесмена в ответственности за убийство своей матери, наступит очередь брата жертвы, среди других родственников и знакомых, дать показания.

Таким образом, народное жюри, сформированное по этому случаю, продолжит заслушивать заявления близких к женщине, которая была найдена мертвой более 15 лет назад в городе Кордова Рио-Куарто, в рамках судебного процесса, в котором главным является вдовец Марсело Макаррон. обвиняемый.

Суд Уголовно-исправительной палаты 1-го. Выдвижение кандидатуры Рио Куарто вызвано в этот день, начиная с 9.00, Хуана Далмассо, брата Норы, который, как предполагается, первым даст показания в качестве свидетеля на пятый день дебатов.

Позже ожидается заявление Хорхе Грасси (двоюродного брата жертвы) и его жены Наны Маленки Гаваццы, за которыми следуют Сильвия Магалланес (друг) и Адриан Радаэлли (сосед).

Как и в прошлый четверг, это пятое слушание продолжит прием свидетельских показаний и документальных доказательств, связанных с хронологией событий, последовавших за обнаружением тела Далмассо, о людях, которые там находились, а также определит, соблюдаются ли протоколы для сохранения доказательств были соблюдены.

Хуан Далмассо станет одним из тех, кто объявит

Хуан Далмассо и его мать Делия «Нене» Далмассо были единственными заявителями, которые имели дело во время расследования дела, хотя в конечном итоге они отказались от продолжения этого представления, поскольку не согласились с обвинением вдовца, как заявил сын жертвы Факундо.

На этапе исследований Хуан Далмассо предоставил в качестве доказательства записную книжку Норы, в которой он хранил записи, связанные с его личной жизнью.

Согласно протоколу, мужчина заявил, что Нора и Марсело «много ссорились», но что это был «хороший брак» и у них были «отличные отношения, по крайней мере, в глазах третьих лиц».

Пять свидетелей, которые теперь будут давать показания, находились в доме жертвы 26 ноября 2006 года, как только им стало известно о преступлении, и наблюдали за всеми рабочими движениями следователей с самого начала и за предметами, похищенными в семейном доме, расположенном в загородной вилле Гольф.

В случае Адриана Радаэлли он жил рядом с домом супружеской пары, и именно его отцу Пабло Радаэлли позвонила Делия «Нене» Грасси, мать Норы, и попросила ее прийти в дом дочери, потому что она не отвечала на звонки.

Пабло по состоянию здоровья не будет давать показания на суде присяжных, поэтому подробности действий, предпринятых его отцом, который первым увидел безжизненное тело Норы, расскажет его сын Адриан.

Этот свидетель уже дал показания в прошлую среду, но по просьбе прокурора Хулио Риверо он продлит свои показания в понедельник.

Суд присяжных по делу Далмассо начался в понедельник, 14 марта, и единственным обвиняемым является вдовец Макаррон, который мог быть осужден за преступление «убийства, квалифицированного залогом, алевозией и ценой или обещанием вознаграждения в идеальной конкуренции», которое предусматривает пожизненное тюремное заключение.

На прошлой неделе его сын Факундо указал на бизнесмена, который был близок к его семье, как главного обвиняемого в и посчитал, что именно этот человек «должен быть сегодня на скамейке обвиняемого», а не его отец.

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