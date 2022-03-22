Профсоюз хочет обсуждать паритет каждые три месяца: «Бедствие инфляции прямо бьет по карману»

Télam, 22/11/2016 Buenos Aires - La exhibición de paquetes de cigarrillos es, actualmente, la principal estrategia de las tabacaleras para promocionar sus productos y atraer a niños y adolescentes al consumo, alertaron especialistas, que realizaron un relevamiento y descubrieron que en el 70 por ciento de los kioscos porteños ubicados cerca de las escuelas los cigarrillos se exhiben cerca de golosinas y snacks. Foto: Télam

Через несколько дней после того, как президент Альберто Фернандес объявил о начале «войны с инфляцией», Аргентинская федерация работников торговли и услуг (Faecys) начала совместные переговоры на период 2022-2023 годов в понедельник и является первым профсоюзом, который добивается ежеквартальных обзоров в этом году» в результате эскалация» цен.

Согласно тому, что пояснил лидер этого союза Армандо Кавальери, официальный диалог с Торговой палатой Аргентины (CAC), Конфедерацией средних предприятий (CAME) и Союзом коммерческих организаций (Udeca) направлен на «нейтрализацию эскалации инфляции и высокий рост базовой корзины».

По этой причине профсоюз и организации, объединяющие предпринимателей, решили начать переговоры о «пересмотре первого изменения заработной платы торговцев» в соответствии с крайним сроком, который истекает с апреля этого года по март следующего года.

«Благодаря диалогу в качестве инструмента преодоления и зрелой дискуссии начались переговоры, чтобы защитить зарплату членов и уравновесить инфляционное бедствие, которое сильно ударяет по карману», - сказал Кавальери.

Профсоюзный лидер утверждал, что показатели и переменные, оцененные профсоюзом, который он возглавляет, «имели решающее значение для обсуждения нового соглашения о заработной плате». Он подчеркнул, что «последствия ускорения цен за последние несколько месяцев дали тревожные данные, и на основе этих параметров было принято решение о заключении более коротких соглашений, то есть квартального порядка».

Это положение, которое до сих пор действует только в Союзе механиков автомобильного транспорта и смежных рабочих (SMATA), профсоюз, который значительно меньше по численности, чем Faecys, который является первым крупным профсоюзом, который потребовал в этом году, подписанный «инфляционной войной», созванной правительством Альберто Фернандеса.

Как и ожидала Infobae, правительство стремится снизить предел заработной платы, который устанавливается с заработной платы 2022 года переговоры составят около 45%, что в точности соответствует цифре, согласованной на прошлой неделе металлургическим союзом с работодателями сектора, поэтому официальные ожидания заключаются в том, что это будет «совместное свидетельство».

Армандо Кавальери возглавляет профсоюз

Однако в условиях годовой инфляции, которая, по оценкам, достигнет 60%, возможно, что некоторые профсоюзы могут нарушить этот потолок, который собирается ввести исполнительная власть, как и профсоюз платных, заместителем секретаря которого является Факундо Мояно, критик Фронта всех, который закрыл пересмотр заработной платы, который достиг 58% и будет возобновлен в июне для переговоров по новому соглашению.

Всего месяц назад федерация, объединяющая торговцев и бизнес-палаты, договорилась о ежегодном увеличении По данным Министерства труда, равная заработная плата составила 54% по сравнению с базовым соглашением на период с апреля 2021 года по март 2022 года, что подразумевало повышение минимального уровня доходов до 90 000 долларов США.

Увеличение было зафиксировано в Министерстве труда перед его главой Клаудио Морони между Faecys и представителями бизнеса Торговой палаты Аргентины (CAC), Аргентинской конфедерации средних предприятий (CAME) и Союза коммерческих организаций Аргентины (UDECA).

Таким образом, работники сектора получили повышение заработной платы на 13% двумя траншами: первый, 3%, в феврале и остальные 10%, которые они уже получили в марте.

«Соглашение позволит преодолеть серьезные последствия переоценки цен, инфляции и высокой стоимости жизни в суровых социальных условиях. Faecys глубоко привержена и несет ответственность перед 1,2 миллионами коммерческих работников и предприняла бесчисленные усилия по защите занятости и борьбе с инфляционным разрывом», - заявил тогда Кавальери.

Таким образом, «минимальная заработная плата была повышена с 74 733 до 90 000 песо, включая пункт презентеизма», после чего профсоюзный лидер поблагодарил палаты работодателей за «усилия и готовность, продемонстрированные в трудном контексте» и задумался о «диалоге».

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