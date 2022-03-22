Торговый центр, который превращает украинских беженцев в разгар пандемии

(исправить данные) Имане Рашиди Корчова (Польша), 22 марта Это не уютное место, без вентиляции во время пандемии, оно пахнет путешествием в течение нескольких дней, спасаясь от войны, и отчаяние от потери всего. Украинские беженцы отдыхают на раскладных кроватях, а на заднем плане все еще висят вывески магазинов Inditex, предлагающих одежду в этом торговом центре недалеко от польского города Корчова. У главных ворот Салона Киев, приемного центра в нескольких минутах от украинской границы, есть остановка автобусов, которые ежедневно совершают несколько поездок от пограничного перехода Корчова, где они забирают вновь прибывших беженцев. В основном это женщины и дети. Старики идут по ступенькам автобуса медленным темпом, некоторые опираются на трость, а на его лице видны морщины прохождения возраста, темные круги изнеможения поездки и ужас войны, охватившей их страну с 24 февраля, когда войска Владимира Путина вторглись Украина. Багажник автобуса полон сумок и чемоданов, в которых хранятся немногие вещи, которые они смогли быстро сложить и запустить. По данным ЮНИСЕФ, более 3,1 миллиона человек уже покинули Украину, почти 2 миллиона пересекли границу с Польшей. Когда вы проходите через двери этого центра, сотни раскладных кроватей, разложенных онлайн по коридорам и магазинам, с одеялами и подушками, лежащими на ковриках, влияют. Молодые люди лежат и пишут на своих мобильных телефонах, взрослые грустно смотрят вокруг них, а пожилые люди спят, зная далеко от бомб, которые заставили их покинуть свои дома. Вокруг него до сих пор висят афиши таких магазинов, как Zara или Massimo Dutti, потому что до того, как он стал Киевским залом, это был Centrum Handlu Korczowa Dolina. Женщины, которым приходится кормить грудью своих новорожденных, имеют отдельное пространство с охраной у двери, которая предотвращает доступ к другим беженцам, которые не соответствуют профилю. Об отсутствии уединения свидетельствует наблюдение внутри через окна. Несмотря на то, что польские добровольцы и солдаты переполнены в тяжелых условиях, они стараются сделать это негостеприимное место более гостеприимным: они дают им горячие напитки и еду, предлагают косметику, гигиенические средства, подгузники, детское молоко и коляски; они дают малышам плюшевые игрушки; и они предлагают индивидуальная информация и рекомендации для тех, кто ищет новое направление. Некоторые магазины стали временными медицинскими центрами, а врачи-добровольцы предлагают помощь тем, кто прибывает усталым, раненым или срочно нуждается в лечении хронических заболеваний. SARS-CoV-2 также находит свое место в киевском зале: польские власти предлагают новичкам вакцины против COVID-19, но не все желают ее получать. Добровольцы, которые написали на жилетах языки, на которых они могут говорить, пожимают им руку в качестве приветственного жеста, и немногие носят маски или держатся на расстоянии. Отсутствие душа, гигиены, вентиляции и мер безопасности предвещает худшее, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) только что предупредила, что «пандемия еще далеко не закончилась». По словам польских властей, многие украинцы не вакцинированы или получили дозу, не признанную Европейским союзом, которые опасаются новой волны инфекций в гуманитарных центрах вдоль границы. Недостаточно места для изоляции или межличностного дистанцирования. В одном из коридоров установлен киоск с бесплатными карточками мобильных телефонов, которые позволяют беженцам немедленно связаться с семьей, все еще находящейся в Украине, будь то мужчины, отправленные на фронт, или близкие к ним, которые решили остаться дома. Малыши найдут больше места в небольшой игровой комнате с экраном, на котором транслируются мультфильмы, динамиком, на котором играет детская музыка, несколькими стульями и столами такого размера, чтобы сидеть и рисовать, а также несколькими коробками с игрушками, в которых ребенок достает фургон и несколько мягких игрушек, игнорируя то, что окружает их. У выхода из торгового центра сложены картонные коробки: одни пустые, другие с горами одежды, подаренной по всей Европе. Беженцы ищут среди одежды вещи, которые окутывают их от холода, который все еще находится в Польше в середине марта, что не облегчает драму познания себя вдали от дома и без даты возвращения. ШЕФ пойти/кошка/пи (фото) (видео)