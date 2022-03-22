Правящая партия проверяет единство и начинает обсуждение в Судебном совете

Фронт Тодос проведет первое испытание в Конгрессе после разделенного голосования, которое продемонстрировал правящий блок в отношении закона, который позволяет исполнительной власти занимать 45 миллиардов долларов у МВФ. И это будет сделано по одному из вопросов, по которому с первого дня нет согласия между Casa Rosada и кирхнеризмом: справедливость.

Реформа состава Судебного совета начнется сегодня и будет обсуждаться в Сенате нации во время совместного заседания комитетов, в котором примет участие министр юстиции Мартин Сория, присутствие которого будет способствовать публичному представлению проекта, направленного Исполнительная власть в Конгрессе в декабре.

Согласно телеграмме агентства Telam, из офиса президента Комитета по конституционным вопросам, чиновника Жужуя Гильермо Снопека, Сория подтвердил свое присутствие на встрече, которая состоится с четырех часов дня в Законодательном дворце.

Однако не исключено, что на встрече также примут участие министр юстиции Хуан Мартин Мена и Альберто Лугонес, председатель Судебного совета.

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Фронт Тодоса (FdT) содействует рассмотрению инициативы, которая будет действовать от состава органа юристов, которые несут конституционную обязанность контролировать и наказывать, в случае необходимости, деятельность судей аргентинской судебной системы.

В совещании также примут участие члены Комиссии по правосудию и уголовным делам под председательством Неукена Кирчерниста Оскара Паррилли, поскольку эта тема также была передана на рассмотрение этого комитета.

Паррилли и Снопек являются двумя сенаторами от Всефронта, проголосовавшими против соглашения с Международным валютным фондом (МВФ), поэтому это будет первая проверка решения, по крайней мере в Сенате, чтобы оценить, насколько глубоки разногласия.

Комитет по конституционным вопросам состоит из 19 сенаторов, из которых 10 — от Всефронта. Из правительственных законодателей четверо не поддержали проект МВФ: председатель комиссии Гильермо Снопек, Мариано Рекальде, Мария Пилатти Вергара и Сильвия Сапаг, которая воздержалась.

В случае с Комиссией по правосудию дело обстоит аналогично. Из 17 членов 9 из блока Фронта Тодос, против которого проголосовали трое: президент Комиссии Оскар Паррилли, Гильермо Снопек и Анабель Фернандес Сагасти. Вопрос в сенаторе Клаудии Ледесме Абдале де Саморе, которая, выполняя роль президента верхней палаты, не подала никаких голосов.

Проекты

Решение правящей партии заключается в том, чтобы продолжить в этом месяце обсуждение законопроекта, который исполнительная власть направила в Сенат в начале декабря 2021 года, за несколько недель до того, как Верховный суд объявил действующее положение неконституционным, согласно которому в 2006 году число членов этого органа сократилось с 20 до 13. .

В настоящее время обсуждается несколько проектов, помимо правящей партии, которые представили Альфредо Корнехо и Мариана Юри, Сильвия Джакоппо, Эдуардо Виски, Альберто Веретилнек и Нора дель Валье Хименес.

Проект реформы, направленный исполнительной властью, увеличивает число членов Совета с 13 до 17. Инициатива добавляет судью, двух юристов и ученого или ученого. В нем также рассматривается гендерный вопрос, так что по крайней мере половину должностей должны занимать женщины. Но, главным образом, в нем говорится, что президент должен избираться членами Совета.

На стороне «Вместе за перемены» они стремятся представить согласованный проект, но наибольшие разногласия с правящей партией будут заключаться в том, должен ли Верховный суд быть частью этого органа. Для оппозиционного блока президентство должно оставаться в руках Суда и, кроме того, Совет должен состоять из 20 членов.

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