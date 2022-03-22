Возрождение Найро Кинтаны, который хочет занять подиум в Вольте

Л'Эскала (Жирона), 22 марта Колумбийский велогонщик Наиро Кинтана пережил не лучший момент с точки зрения результатов в последнее время, оставаясь далеко от блеска, который он продемонстрировал между 2014 и 2017 годами, когда он выиграл Вуэльту Испании (2016), Джиро д'Италия (2014), Тиррено-Адриатику (2015 и 2015) 2017) и Volta a Catalunya (2016), в котором в этом выпуске он намерен вернуться на подиум. «Цель состоит в том, чтобы найти подиум и попытаться выиграть какой-то этап», - сказал велосипедист команды Аркеа Самсич, который в прошлом году финишировал четырнадцатым в общем зачете Volta. Но это начало сезона, в котором он выиграл Тур де Прованс и Тур Приморские Альпы и Вар, помимо того, что занял пятое место в общем зачете в Париж-Ницце, вселило в него энтузиазм. Зимняя подготовка, по словам спортсмена из Комбиты, была ключевой. «Мы хорошо стартовали и мотивированы, потому что очень хорошо работали зимой. В конце прошлого года мы отлично поработали. Теперь это видно», - заверил Кинтана в заявлениях средствам массовой информации, присутствующим в Volta, перед тем, как сесть на велосипед. Подтверждением его хорошего момента стало пятое место в общем зачете в недавнем Париж-Ницце. «Это было довольно быстро, но мы надеемся, что я хорошо восстановился, чтобы быть в хорошей форме в Вольте», - сказал велосипедист, уже думая о двух высокогорных участках, которые, несомненно, определят верхние позиции каталонской гонки. В среду первый финал прибудет в Ла-Молина (Жирона), а в четверг второй - в Бой-Тауль (Лерида): «Для меня лучше, чтобы не было испытания на время (в отличие от предыдущего выпуска). Мы сосредоточились на горах и хорошей командной работе. Это два очень сложных горных этапа, но для меня это приятно». По прогнозам, плохая погода будет продолжать сопровождать команду Volta после первых двух этапов, на которых ветер, дождь и холод были главными героями. «Мы должны очень хорошо защищаться от холода, потому что мы знаем, что здесь довольно сильный шторм. Мы должны позаботиться об этом, чтобы быть в числе фаворитов», предупредил улыбающийся Наиро. Маршруты двух горных участков этой Вольты не известны колумбийцу. Недавно он вместе со своей командой осмотрел восхождение на Ла-Молину. «Мы видели какой-то порт, и есть два или три, которые я уже знал», - раскрыл он. На самом деле, они довольно близки к его новому месту жительства, Андорре, где Наиро чувствует себя хорошо. «Это район, который мне всегда очень нравился, горная местность с культурой, очень похожей на нашу (колумбийскую)», - объяснил 32-летний велосипедист, который в этом сезоне имеет свои достопримечательности на Тур де Франс и Тур Испании. «Вероятно, я буду участвовать в обоих», — заявил Наиро. «Мы с нетерпением ждем их, у нас отличная команда, и в целом в этом году мы начали очень хорошо. Мы мотивированы на большие круги и хотим сделать очень хорошо», - добавил он. Среди приспешников Аркеа Самсика, команда, созданная в этой Вольте, чтобы помочь своему лидеру рангов Наиро Кинтане, есть еще два колумбийца, Мигель Эдуардо Флорес и Победитель Анакона. ШЕФ 101 1955 сэдж/вмк/еа