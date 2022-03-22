Председатель Европарламента считает суд над Навальным «насмешкой над правосудием»

Брюссель, 22 марта Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила во вторник, что она «встревожена» «ложным судом», в ходе которого лидер российской оппозиции Алексей Навальный, получивший премию Сахарова за свободу совести от Европейской палаты в декабре, был признан виновным в мошенничестве, которое он счел «насмешкой» перед правосудием». «Ошеломился новостью о том, что лауреат премии Сахарова Алексей Навальный был признан виновным в ложном повторном судебном процессе. Это издевательство над правосудием. Мы требуем его немедленного освобождения. Мы с ним и со всеми русскими, которые выступают против коррупции, деспотизма и войны», - написал Мецола в Twitter. Навальный был осужден во вторник за мошенничество в особо крупном размере, преступление, за которое обвинение требует наказания в виде 13 лет лишения свободы и штрафа в 1,2 миллиона рублей (около 12 тысяч долларов). Российские следователи обвиняют 45-летнего оппонента в том, что он вместе со своими сотрудниками отвлек несколько миллионов рублей пожертвований, переданных его антикоррупционной организации. С февраля 2021 года Навальный, считающийся одним из самых критичных голосов Кремля, отбывает два с половиной года тюрьмы за еще один случай предполагаемого мошенничества, относящийся к 2014 году; это помешало ему приехать в Страсбург, Франция, в декабре 2021 года для получения премии Сахарова за свободу совести, которую его дочь приняла вместо этого. В 2020 году оппонент провел несколько месяцев на лечении в Германии после того, как пережил отравление нервно-паралитическим веществом, за что он возложил ответственность на президента России Владимира Путина. ШЕФ свет/кошка/ах (Более подробная информация о Европейском союзе на euroefe.euractiv.es)