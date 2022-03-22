ОЭСР считает, что ВВП Китая вырастет на 5,1% в 2022 году, что больше, чем МВФ

Париж, 22 марта ОЭСР решила сохранить свои прогнозы по экономике Китая без изменений в начале декабря, несмотря на высокую степень неопределенности в последние недели, поэтому ожидает, что в этом году она вырастет на 5,1%, что на три десятых больше, чем ожидалось Международным валютным фондом ( ИМФ). В своем ежегодном отчете «Перспективы Юго-Восточной Азии, Китая и Индии», опубликованном во вторник, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также почти четыре месяца назад не изменила свои оценки увеличения валового внутреннего продукта (ВВП) Китая на 5,1% к 2023 году. Организация, завершившая анализ для подготовки своих прогнозов 7 марта, признает, что пандемия covid, которая в 2021 году была в основном под контролем, привела к вспышкам омикронного варианта, который продолжает распространяться, и это привело к введению ограничений, в частности заключение в городе Шэньчжэнь. Еще один серьезный риск, который угрожает перспективам, - это турбулентность в секторе недвижимости из-за хрупкого финансового положения гиганта Evergrande и других компаний в этом районе. На другом конце баланса авторы отчета подчеркивают, что китайский экспорт достиг рекордных уровней в прошлом году и оценивают, что он останется в том же ключе в краткосрочной перспективе. МВФ снизил свои прогнозы роста ВВП на 2022 год в Китае к концу января до 4,8%, что на восемь десятых меньше, чем он рассчитывал тремя месяцами ранее. В своем отчете во вторник ОЭСР также не изменила показатели роста Индии как в этом году (8,1 процента), так и в 2023 году (5,5%) по сравнению с показателями, которые она дала в начале декабря. В целом он признает, что страны Юго-Восточной Азии подвержены «высокой степени экономической неопределенности» в первой половине этого года по разным причинам, таким как эпидемическая волна омикрона, инфляционные риски, проблемы с поставками или потенциальное влияние повышения процентных ставок в США. В нем также говорится о политической нестабильности в Бирме или войне в Украине, которые создают дополнительные риски.