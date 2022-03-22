Правительство до сих пор не имеет четкого диагноза причин, вызвавших повышение цен.

Хотя объявленные Альберто Фернандесом меры по «войне» с инфляцией были разочаровывающими, в его речи было беспрецедентное содержание: он признал, что борьба с денежной эмиссией актуальна для борьбы с повышением цен. Он сделал это, хотя знал, что это то, что кирхнеризм всегда подвергал сомнению, несмотря на явные доказательства (теоретические и практические), указывающие в этом направлении.

Это заявление президента не оказало ожидаемого эффекта, хотя это может произойти по нескольким причинам. Во-первых, это говорит кто-то, кто очень ослаблен в правящей коалиции, особенно после решения La Campora проголосовать против соглашения с МВФ в Конгрессе. Даже Кристина Киршнер, возглавляющая Всефронт, решила выйти из Сената во время голосования.

Политическая слабость — не единственная причина. Кроме того, на данный момент почти никто не верит, что обязательство сократить выбросы с 3,7% ВВП в прошлом году до 1% будет выполнено в этом году. Изменения в международном контексте в результате войны станут прекрасным предлогом для оправдания несоблюдения. Такие экономисты, как Диего Джакомини и Габриэль Рубинштейн, в последние дни подсчитали, что трансляция в два раза превысит официальную оценку.

Описание инфляции как «мультикаузального» явления, которому подвержен и сам МВФ, оправдывает другие подходы, которые полностью отличаются от «ортодоксии».

Примером этого являются встречи, проведенные вчера министром производственного развития Матиасом Кулфасом с представителями продовольствия и супермаркетов. Были предупреждены о «неоправданном» повышении цен, прозвучали призывы отменить повышение, чтобы вернуться к ситуации 8 марта, а также предупреждения о возможном применении Закона о поставках.

Соглашение с МВФ предусматривает, что цены не будут замораживаться, но правительство настаивает на составлении списков продуктов с обязательством компаний не увеличиваться в течение определенного времени. Однако эти формулы уже доказали свою оглушительную неудачу. Попытки предпринимались в течение многих лет, но инфляция продолжает расти.

Необходимость бороться с «спекулянтами» или теми, кто стремится «воспользоваться», существует почти на равных основаниях с аргументом о том, что почти линейно увязывает эмиссию с инфляцией.

Война внедрила новое обоснование инфляции, хотя влияние будет ощущаться только на мартовском индексе. Поэтому настоятельная необходимость правительства получить какой-то реверс при увеличении и тем самым смягчить показатель этого месяца, который в отсутствие чуда будет комфортно выше 5%. Конечно, вместо снижения налогов, как решили многие страны, в частности на продукты питания, правительство предпочло увеличить их. Это увеличилось на два процентных пункта для экспорта производных сои с обоснованием субсидирования стоимости муки.

Альберто Фернандес также говорил об усилиях по увеличению резервов, что, пояснил он, помогло бы снизить ожидания девальвации официального валютного курса. Но даже с учетом цены, которая в прошлом году достигла минимального уровня, инфляция превысила 50%. Президент не сказал, что разница в обменном курсе становится ключевым фактором в понимании поведения цен. Например, в прошлом году разрыв более чем в 100% был гораздо более тяготеющим, чем рост официального доллара ниже 25%, при темпах, которые в течение большей части года едва достигали 1% в месяц.

МВФ также не предусматривает, что снижение инфляции является приоритетом, но меморандум о взаимопонимании не является целью, которую необходимо выполнить, а устанавливает «параметры» в диапазоне от 38% до 48%. Если они не соблюдаются, соглашение не аннулируется и не наказывается для Аргентины. Все указывает на то, что, по крайней мере, косвенно, в этом году будет принят гораздо более высокий уровень, опять же под предлогом вторжения России в Украину. Влияние на цены на продовольствие и энергоносители не учтено в соглашении.

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