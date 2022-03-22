Правительство продолжает применять меры контроля, а рынки реагируют на это, беря доллары по официальной цене

Foto de archivo ilustrativa de un empleado de una casa de cambio en El Cairo sosteniendo un fajo de billetes de 100 dólares. Mar 20, 2019. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

На момент закрытия рынка окончательная сделка по доллару Европарламента обозначила нерепрезентативную цену, которая почти сравнялась с ликвидированной спотовой ценой, но окончательная разница составила 50 центов, что означает очень низкую стоимость доллара. Этот 50-процентный разрыв — это стоимость перевода долларов на зарубежный счет.

В течение дня наличные при ликвидации были на 20 центов дороже, чем евродепутаты, и к моменту закрытия сделки разница увеличилась до 60 центов, хотя некоторым удалось ее достичь до 0,40. Вам нужно внимательно следить за немедленными денежными котировками, где и осуществляются все эти операции. В течение 24 и 48 часов рынок теряет ликвидность.

На этом уровне доллар дешев, и они отказываются от обмена доллара европарламента на кабель, а это означает, что утечка денег за границу почти не требует дополнительных затрат, когда во времена наибольшей неопределенности разрыв составлял от 8 до 10%.

Разрыв между финансовыми долларами был достигнут на фоне роста доллара европарламента с 1,12 до 197,92 доллара и роста на 2,83 доллара для спота с расчетом до 198,20 доллара.

Окончание раунда показало более реальную перестройку долларов, которые управляют экономикой. Подъем был важным, но самое главное, что кабель увеличился, стоимость оборота долларов за рубежом. Это было минимальное увеличение, но оно служит для нормализации ситуации, полностью измененной из-за отсутствия одобрения соглашения с МВФ и инфляционных проблем. «Голубой» доллар, в свою очередь, упал на 50 центов до 202 долларов после торгов до 203 долларов.

Но сопутствующий ущерб продолжается. Правительство в своих попытках контролировать цены, увеличивать удержания и создавать трасты для субсидирования предметов семейной корзины, оплачивает расходы в иностранной валюте, которые ему понадобятся в ближайшем будущем для соблюдения соглашения МВФ об объеме свободно доступных резервов.

На оптовом рынке, где доллар вырос на 27 центов до 109,27 долларов с чрезмерно низкой корректировкой ожидаемой инфляции, Центральный банк в итоге продал 49 миллионов долларов. За три дня на этой площади он потерял 97 миллионов долларов из-за требования импортеров и компаний выплатить долги за рубежом. Все хотят воспользоваться этим отсталым и дешевым долларом. В результате резервы потеряли 5 миллионов долларов США и составили 37 018 миллионов долларов США. Рост цен на золото спас Центробанк от дальнейшего падения.

Долговые облигации остаются неподтвержденными, но причина возникла в Соединенных Штатах и затронула все развивающиеся страны, потому что падение казначейских облигаций США привело к тому, что их доходность достигла 2,315% (+7,77%) к уровню марта 2019 года. Конечно, разрыв с местными титулами увеличился, и риск страны увеличился на 5 единиц до 1791 базисного пункта. ETF развивающихся стран (EMS) потерял 0,75%.

У действий был хороший руль. Бизнес вырос до $1,509 млн, а опережающий индекс, S&P Merval, вырос на 1,10%, но в долларах потерял 0,10% из-за роста валюты на финансовом рынке. Тем не менее, ведущие акции зарабатывают 8,5% в долларах в этом году и 3,7% в марте.

Резкий рост цен на нефть более чем на 7%, в результате чего баррель сырой нефти превысил 112 долларов США, благоприятствовал акциям, связанным с углеводородами. YPF возглавил повышение с 5,13%, за ним следуют Пампа Энергия с 3,26% и Кресуд с 2,85%.

ADR — сертификаты акций и ETF, котирующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже, — торговались скудным объемом в 2623 миллиона долларов. Крупными победителями стали Тенарис (+4,84%), YPF (+4,34%) и Ternium (+3,14%). Все три сертификата связаны с нефтяной промышленностью.

Сегодня ожидается реакция и нормализация разрыва между финансовыми долларами. Публикация об увеличении бюджетного дефицита в феврале, месяце, в котором не было войны, вызывает беспокойство, поскольку субсидии выросли на 90%. Выход на пенсию был противоположным, потому что он вырос на 60,5% ниже инфляции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост расходов увеличился на 60,5%, а расходы выросли на 70%.

Несмотря на эти цифры, которые могут ухудшиться после вторжения России в Украину, правительство продолжает обращаться за субсидиями для контроля над ценами. Рынки реагируют на это, беря официальные доллары. Эти ежедневные продукты питания, которые Центральный банк выпускает на оптовый рынок, неустойчивы и будут отражены в следующих раундах финансового центра.

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