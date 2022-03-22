Инициатива ComFuturo выберет 15 молодых ученых со всего мира

Мадрид, 22 марта ComFuturo, государственно-частная инициатива, созданная для привлечения талантов, в этом году выберет пятнадцать молодых ученых любой национальности для проведения исследований и проектов, предлагающих инновационные решения текущих проблем. Инициатива ComFuturo, продвигаемая Высшим советом по научным исследованиям (CSIC) и Генеральным фондом CSIC, интегрирована в программу действий Марии Склодовской-Кюри (MSCA) Европейской комиссии для привлечения международных исследователей. Кроме того, эта инициатива, которая празднует свое третье издание в этом году, пользуется финансовой поддержкой Banco Santander, Acerinox, Фонда Cepsa, Фонда Доминго Мартинеса, Лилли, Агбара и Испанского фонда науки и технологий, которые, помимо финансовой поддержки, предлагают молодым специализированную подготовку ученых и пребывание на своих объектах. Цель состоит в том, чтобы «привлечь таланты в систему НИОКР и помочь консолидировать научную карьеру молодых исследователей, продвигать самые оригинальные исследования с наибольшим промышленным интересом, вовлекать государственный сектор в исследования и наводить мосты между частным и государственным», подчеркнул президент CSIC, Роза Менендес. на презентации нового издания. «Привлечение талантов необходимо для Испании», особенно для CSIC, чьи исследователи имеют средний возраст 50 лет, но также для того, чтобы выбрать лучших и столкнуться с глобальными проблемами, которые придут в ближайшие месяцы и годы и которые потребуют сотрудничества государственных и частных организаций, предупредил он. ComFuturo наберет 15 исследователей с 10-летним опытом работы в докторантуре для разработки своих инновационных проектов в центрах и институтах CSIC в течение трех лет. Исследователи могут быть гражданами любой национальности, которые не проживали или не занимались основной деятельностью в Испании более 12 месяцев в течение последних трех лет. Выбранные проекты должны способствовать как достижению Целей устойчивого развития Повестки дня ООН до 2030 года, так и конкретным областям, предложенным сотрудничающими организациями для реагирования на стратегические вызовы их соответствующих производственных секторов. В предыдущих изданиях ComFuturo отобрал около тридцати исследователей, отобранных из более чем 400 кандидатов, 30 инновационных научных проектов, 174 научных публикаций, 230 статей, представленных на конференциях, а также 8 патентных заявок и полезной модели.