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понедельник 21 март 2022
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«Колтс» подписывает прохожего Мэтта Райана, MVP сезона НФЛ 2016

Newsroom Infobae

21 март 2022

Copywriting Sports, 21 Mar The Indianapolis Colts объявил в понедельник о найме прохожего Мэтта Райана, самого ценного игрока сезона НФЛ 2016 (MVP), когда он играл за «Атланта Фэлконс». «Мы очень рады возможности приобрести проверенного ветерана Мэтта Райана, который привнесет огромный опыт в нашу команду», - приветствовал Райана генеральный менеджер Colts Крис Баллард. Менеджер поверил, что с 36-летним бывшим квотербеком «Фэлконс» «Колтс» выйдут в плей-офф сезона 2022 года после того, как в 2021 году их было недостаточно, чтобы подписать 9-8 баллов на юге Американской конференции. «Лидерство Мэтта и его набор навыков дополнят рост нашей франшизы и приведут нас к успеху», - предсказал Баллард. В обмен на услуги Райана «Фэлконс» на драфте этого года из Индианаполиса будут выбраны в третьем раунде, заняв 82 место в общем зачете. Экстон, родившийся в Пенсильвании, был с «Атлантой» в течение 14 сезонов; его лучшим годом стал 2016 год, в котором помимо MVP он был признан лучшим обидчиком года и привел «Соколов» к Суперкубку LI, который они проиграли «Нью-Инглэнд Пэтриотс». Четырехкратный Pro Bowl пришел к «Соколам» в 2008 году, выбран третьим в общем зачете, а в конце сезона он получил награду «Новичок года в нападении». Столкнувшись с уходом своего исторического прохожего, «Атланта Фэлконс» наняли 28-летнего Маркуса Мариоту на следующие два сезона в обмен на 18,75 миллиона долларов. Мариота, бывшая «Рейдерс Лас-Вегас», будет подчиняться старому знакомому тренеру Артуру Смиту, который был ее координатором наступления в свое время с «Титанами» в 2019 году. Рейдеры также связали 30-летнего ветерана лайнбэкера Кайлера Факрелла, который в 2021 году играл за «Лос-Анджелес Чарджерс». В других соответствующих свободных агентствах в этот понедельник Сиэтл Сихокс подписал контракт с Остином Блайтом, бывшим центром Канзас-Сити Чифс. Блайт будет бороться за место в Сиэтле вместе с Итаном Почичем и Кайлом Фуллером, который был бесспорным в прошлом сезоне. В Филадельфии «Иглз» усилили обиду с 26-летним бывшим приемником «Колтс» Заком Паскалем и нанятым кэтчером «Баффало Биллз» Джеймсоном Краудером, который играл за «Джетс» в прошлом году. ШЕФ ас/ркг/кав

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