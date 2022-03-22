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вторник 22 март 2022
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Россия

Лучшие мемы, которые оставила Кайли Дженнер, и видео о рождении второго ребенка

Через несколько часов после публикации записи в различных социальных сетях бизнесвумен объявила, что изменила имя своего сына, которого назвала Вольфом; однако она не сообщила, как его сейчас зовут

Newsroom Infobae

22 март 2022

Спустя более месяца после рождения второго ребенка Кайли Дженнер поделилась в социальных сетях видео, в котором вспоминала подробности и моменты своей жизни беременность, которую она провела со своей семьей, друзьями и, конечно, со своим партнером и отцом своих детей, Трэвис Скотт.

«Нашему сыну», так называлась запись продолжительностью более девяти минут, в которой можно было узнать о путешествии и подготовке к прибытию Вольфа Вебстера, который родился в 2 февраля прошлого года, и, по словам члена династии Кардашьян-Дженнер, родился в чрезвычайно «волшебную» дату, когда было 2-2-22 года.

Кроме того, в посте в Instagram молодая предпринимательница поделилась изображениями и небольшими клипами самых важных моментов своей жизни, в том числе о том, как американский рэпер, а также ее первая дочь Сторми Уэбстер узнали о новостях.

Кайли Дженнер сменила имя сына
Кайли Дженнер объявила, что сменила имя второго ребенка (Фото: Instagram/ @kyliejenner)

Однако через несколько часов после распространения трогательного видео Дженнер снова вызвала споры, поскольку она снова использовала свой аккаунт в Instagram, чтобы объявить, что изменила имя своего маленького мальчика, потому что она не чувствовала, что это отражает ее сущность.

Согласно короткому сообщению, которое она сделала через рассказ, бизнесвумен указала, что осмелилась раскрыть реальность, заметив, что многие СМИ, люди и их поклонники используют это имя для обозначения ее почти двухмесячного сына.

Фото Кайли Дженнер
Кайли Дженнер переместила интернет с видео, посвященным ее второму ребенку (Фото: REUTERS/Danny Moloshok)

Столкнувшись с такими новостями, социальные сети взорвались, и творчество пользователей сети настолько взлетело, что начали циркулировать мемы, контент, видео и многое другое, что заставило самых маленьких из Кардашьян-Дженнерс стать трендом в основных поисковых системах, а также во всем Интернете.

И дело в том, что многие люди признались, что запись более девяти минут двигала их эмоционально, пока они не достигли грани слез, что напомнило им о видео, которым поделилась бизнесвумен, когда родилась ее первая дочь Сторми Вебстер:

Мемы Кайли Дженнер второй ребенок (Фото: Twitter/ @bangtankarma)
(Фото: твиттер/ @otbsoy)

Мемы Кайли Дженнер второй ребенок (Фото: Twitter/ @bangtankarma)
(Фото: твиттер/ @WorshipItongseok)

Мемы Кайли Дженнер второй ребенок (Фото: Twitter/ @bangtankarma)
(Фото: твиттер/ @anapao1993)

Мемы Кайли Дженнер второй ребенок (Фото: Twitter/ @bangtankarma)
(Фото: твиттер/ @Fermegu)

Мемы Кайли Дженнер второй ребенок (Фото: Twitter/ @bangtankarma)
(Фото: твиттер/ @namjoonmecanico)

Однако для многих других людей видео показало, что Кайли Дженнер - хорошая мать, якобы прививая хорошие ценности своему 4-летнему ребенку:

Мемы Кайли Дженнер второй ребенок (Фото: Twitter/ @bangtankarma)
(Фото: твиттер/ @bangtankarma)

И дело в том, что хорошая мать, которую можно увидеть в записи, заставила многих молодых женщин захотеть стать матерями или иметь представление о том, как они будут играть в этой роли:

Мемы Кайли Дженнер второй ребенок (Фото: Twitter/ @bangtankarma)
(Фото: твиттер/ @rociosierrat)

Мемы Кайли Дженнер второй ребенок (Фото: Twitter/ @bangtankarma)
(Фото: твиттер/ @da_chavarria)

Мемы Кайли Дженнер второй ребенок (Фото: Twitter/ @bangtankarma)
(Фото: твиттер/ @GonzaGonsebatt)

В то время как другие сетовали, что они произошли не только от Дженнер, но и от всей семьи Кардашьян из-за империи, которую они годами накапливали через социальные сети, компании, рекламу и выступления на телевидении:

Мемы Кайли Дженнер второй ребенок (Фото: Twitter/ @bangtankarma)
(Фото: твиттер/ @camilapaez1d)

Тем не менее, некоторые вспомнили о влиянии новости о рождении Сторми, в отличие от того, как новости о новом сыне Кайли остались незамеченными, ситуация, которую многие оценили из-за премьеры второго сезона «Эйфории»:

Мемы Кайли Дженнер второй ребенок (Фото: Twitter/ @bangtankarma)
(Фото: твиттер/ @vochoconpestanas)

Кроме того, много внимания было уделено аксессуарам, одежде, игрушкам и многому другому, которые будут у сына Дженнера и Трэвиса Скотта, цены, которые, по мнению многих, никогда не смогут себе позволить:

Мемы Кайли Дженнер второй ребенок (Фото: Twitter/ @bangtankarma)
(Фото: твиттер/ @millaibernal)

Однако через несколько часов после премьеры внимание привлекла еще одна новость: мальчика больше не будут звать Волк, поэтому у него будет новый, хотя не было указано, что это такое:

Мемы Кайли Дженнер второй ребенок (Фото: Twitter/ @bangtankarma)
(Фото: твиттер/ @lacientocinco)

Мемы Кайли Дженнер второй ребенок (Фото: Twitter/ @bangtankarma)
(Фото: твиттер/ @maritesu)

Мемы Кайли Дженнер второй ребенок (Фото: Twitter/ @bangtankarma)
(Фото: твиттер/ @Fermegu)

Так много фанатов начали предлагать новые имена, в том числе те, которые могли бы идти рука об руку со Stormi:

Мемы Кайли Дженнер второй ребенок (Фото: Twitter/ @bangtankarma)
(Фото: твиттер/ @KassandraAbad)

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