Вариант BA2 «гораздо более заразен» и «почти невозможно» избежать

Дублин, 22 марта Ирландский эксперт Люк О'Нил, профессор биохимии Тринити-колледжа Дублина, предупредил во вторник ирландский эксперт Люк О'Нил, профессор биохимии Тринити-колледжа Дублина. Этот новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, который О'Нил назвал «сестрой омикрона», может стать «самым заразным из всех, что мы видели до сих пор» после более чем двух лет пандемии. «Он на 30% более заразен, чем омикрон, что уже на 70% заражает, чем предыдущий», - сказал сегодня ирландский общественный вещатель RTE биохимик. Он подчеркнул, что время инкубации БА2 также «намного короче у инфицированного человека», оно развивается «быстрее в организме» и, следовательно, «распространяется дольше, потому что растет быстрее». «Хорошая новость заключается в том, что стена, возведенная вакцинами, держится по всему миру и действительно защищает нас», — добавил О'Нил. По его мнению, помимо прогресса в администрировании подкрепляющих препаратов, гражданам необходимо продолжать носить маски в помещении, хотя в Ирландии они являются обязательными только в здравоохранении с прошлого месяца. Ирландские власти сообщили во вторник, что с прошлого четверга, в начале длинных выходных, отмеченных праздниками Святого Патрика, покровителя Ирландии, они насчитали почти 64 000 новых случаев заражения COVID-19. Со своей стороны, исполнительная власть Дублина, коалиция центристов, христианских демократов и зеленых, признала, что Ирландия, как и Европа, вступила во «вторую волну омикрона», но не планирует вновь вводить ограничения из-за пандемии. В этой связи Региональный директор по Европе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сегодня «оптимистично, но настороженно» оценил рост числа коронавирусных инфекций на континенте после нескольких недель снижения. Во время визита в Молдову во вторник Клюге прямо упомянул такие страны, как Германия, Великобритания, Ирландия и Нидерланды, и объяснил увеличение из-за повышенной проходимости варианта BA2 и «жестокого» снятия ограничений на них. ШЕФ джа/прк/да