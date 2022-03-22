«Сторона Б» войны с инфляцией: доллар и ставки, ожидаемые решения BCRA

С министром производства Матиасом Кулфасом во главе операций правительство, наконец, развязала вчера «войну с инфляцией» на встрече с представителями продовольственных компаний и супермаркетов, в ходе которой он потребовал отменить цены до 8 марта. Министр торговли Роберто Фелетти также участвовал во встрече несколько недель назад, обеспокоенный тем, что «битва против цен на свежие продукты» проиграна. Что ж, на передовой все еще есть центральный игрок: глава Центрального банка Мигель Пеше. Короче говоря, динамика доллара и процентных ставок является более спокойной, но фундаментальной опорой для достижения победы.

Или, по крайней мере, это предусмотрено в соглашении с Валютным фондом, которым будет заниматься совет МВФ в эту пятницу, в котором четко определяется денежно-кредитная политика, которая не только ограничивает выпуск, но и указывает на положительные реальные ставки и рост официального доллара, который сопровождает темпы инфляции.

До прошлой недели BCRA начал учитывать переменные, чтобы соответствовать двум последним требованиям. Однако неожиданный показатель инфляции, опубликованный в прошлый вторник, заставил задуматься о немедленных действиях компании. На данный момент заседание совета директоров было отложено в прошлый четверг, на котором ожидалось дальнейшее повышение ставки, решение ожидалось в ближайшие несколько часов или, самое позднее, завтра.

Но главная дилемма, с которой он сталкивается в это время, заключается в том, как продолжить девальвационную «таблетку». С начала года Pesce ускорил темпы обесценивания песо, как это обсуждалось с техническими специалистами МВФ. Таким образом, ежемесячная норма амортизации постепенно увеличивалась с 1% в месяц до ноября прошлого года до 2% в первые месяцы года, пока не достигла 3% в месяц в течение последних нескольких недель. При таком темпе Центральный банк добился бы роста доллара ближе к инфляции, зафиксированной до января. Но февральская цифра сейчас вызывает четкие вопросы и, опять же, на рынке ожидают, что обменный курс снова задержится.

«Привязка ползания выше 4% в месяц выглядит наполовину нестабильной. В какой-то момент рынок ожидает незаметного скачка», — заявил аналитик Амилькар Коланте. «На самом деле, если бы она шла в ногу в реальном выражении, она должна в какой-то момент подняться выше инфляции и это будет невозможно по крайней мере в 2022 году, кроме как при сдержанном скачке», - добавил он.

В этом смысле сама организация предупредила перед началом процесса привязки к ползунку, что поддержание инфляции выше 3% подразумевает ограничение самого быстрого уровня инфляции. «Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы у нас будет более реальное повышение официального обменного курса, потому что, чтобы не усиливать инфляционную инерцию, Центральный банк, конечно, не ускорит привязку к инфляции. Это, в свою очередь, делает более необходимым повышение ставок», — соглашается Федерико Фуриазе, партнер консалтинговой фирмы Anker.

Решение о повышении ставки еще не принято после переноса заседания совета директоров на прошлой неделе. В связи с праздником 24 марта, в этот четверг также не будет никаких заседаний, которые можно было бы перенести. Месяц назад BCRA применил увеличение на 250 базисных пунктов, ожидая, что этой меры будет достаточно, по крайней мере, на несколько месяцев, в зависимости от уровня инфляции. Однако февральский рекорд в 4,7% и импульс, который он генерировал в марте - ожидается еще одна точка инфляции - поощряют ожидания того, что монетарный орган снова повысит базовую ставку, сегодня на 42,5% годовых с ее корреляцией в срочной ставке, сегодня на уровне 41,5% в год. что представляет собой доходность в размере 50,4% годовых с точки зрения годовой эффективной ставки. Таким образом, она не только ниже ожидаемой инфляции в этом году, но и ниже прошлой инфляции, которая в настоящее время составляет 52,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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