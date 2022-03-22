Актриса, дающая жизнь «Куките Абарке», извинилась перед вдовой Висенте Фернандеса

В этот понедельник, 14 марта, на экран Televisa вышла постановка El último rey: el hijo del pueblo, противоречивая биосерия, рассказывающая о жизни Висенте Фернандеса, и благодаря своему содержанию о которой много можно поговорить.

В программе с Пабло Монтеро с участием Пабло Монтеро именно Илиана Фокс дает жизнь «Куките Абарке», ныне вдове Висенте Фернандеса и которая за несколько дней до премьеры сериала, продюсированного Хуаном Осорио, решительно выступила против его передачи.

Мария дель Рефухио Абарка обвинила, что телекомпания стремится извлечь выгоду из образа, имени и жизни интерпретатора Divine Women, тех же элементов, которые семья Фернандес защищает в качестве зарегистрированного товарного знака, поэтому Televisa будет нарушать права промышленной собственности .

Фото: Инстаграм/ @elultimoreymx

Однако по распоряжению судьи о приостановке передачи компании удалось получить ампаро, поэтому сериал продолжает транслироваться в зависимости от того, что произойдет дальше.

О своем персонаже именно Илиана Фокс рассказала TVyNovelas о своих чувствах к тому, чтобы дать жизнь матери знаменитой династии Фернандес:

«Я всегда воспринимал это как большой вызов и как благословение, клянусь, что каждый день я благодарю за этот замечательный проект, что он пришел ко мне, что именно я был выбран для игры Кукиты, которую я по-настоящему люблю, у меня есть она в душе, я обнимаю ее, я соглашаюсь на нее, я понимаю ее, и хорошо, с невероятным актерский состав, глава команды, как Хуан Осорио, в дополнение к очень хорошим актерам и шокирующей истории одной из самых важных икон Мексики, нашего великого представителя ранчера, так что представьте себе», - сказала актриса.

И хотя Илиана не знает Кукиту, она сказала, что играла свою роль с полным уважением и восхищением, и выделила в своих ценностях такие ценности, как безусловность, назвав ее «непоколебимой женщиной».

Зная, что 75-летняя дама не удовлетворена биосерией, основанной на одноименной книге аргентинской журналистки Ольги Ворнат, Илиана выразила свое понимание Куките, перед которой заранее извинилась.

«Я бы с удовольствием встретилась с ней, обняла и сказала, как сильно я ее понимаю. Я хочу, чтобы она знала, что для меня абсолютная честь играть ее, что я делаю это со всем уважением в мире, пытаюсь понять, кто она как женщина, как личность. Я приношу вам извинения, если ошибаюсь в какой-то части спектакля, но он сделан с большой любовью», — сказала актриса.

Фото: Инстаграм/ @elultimoreymx

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