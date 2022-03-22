Отсутствие России обесценивает чемпионат мира по футболу в Монпелье

Мадрид, 22 марта Отсутствие российских фигуристов из-за санкций против их страны за войну в Украине обесценивает чемпионат мира по фигурному катанию, который начнется в эту среду в Монпелье (Франция). Россия была доминирующей страной на этом олимпийском соревновании с шестью медалями, и их отсутствие, наряду с другими олимпийскими чемпионами, такими как американец Натан Чен и китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун, открывает двери на пьедестал почета для многих участников. В мужском зачете отсутствие Чэня оставляет явным фаворитом японку Юму Кагияму, занявшую второе место на Олимпийских играх. Его главный соперник - в собственной команде, Шома Уно, бронза в Пекине. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю не посетит Монпелье после неудачной попытки завоевать третье золото в китайской столице. Чемпион турнира с четырех континентов, южнокореец Джунхван Ча, пятый на Играх, теперь нацелен на мировой подиум, как и американец Винсент Чжоу, завоевавший мировую бронзу в 2019 году и не сумевший принять участие в Играх из-за коронавируса. Его партнер по команде Илья Малинин дебютирует во взрослой категории. Также в женском зачете золотые очки Японии. Бронзовый призер Олимпийских игр Каори Сакамото прибыл во Францию с лучшим показателем сезона — 233,13 балла. Его соотечественница Вакаба Хигучи, южнокорейский Young You, играющий на тройном акселе, и американка Алиса Лю также являются фаворитами в дисциплине, где мастеров катания в русской школе будет особенно не хватать. Соревнование пар сосредоточено на поединке между Соединенными Штатами и Японией Алексой Книрим/Брэндоном Фрейзером с лучшим показателем сезона (212,68 очка) и Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония), не забывая о действующих чемпионах США Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти ЛеДюк. Только в танцах на льду чемпионов мира примут участие олимпийские чемпионы, француженки Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, которые претендуют на пятый титул чемпиона мира. Установив новый общий балл 226,98 в Пекине, они, похоже, готовы противостоять конкуренции американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, бронза в Пекине или канадцев Пайпер Жиль и Поль Пуарье, бронза в предыдущем издании. Японец Дайсукэ Такахаси, который был чемпионом мира по конькобежному спорту в 2010 году, первым в истории своей страны в этом виде спорта, ушел в отставку в 2014 году и, вновь появившись в 2018 году, переключился на танцы на льду и дебютировал в Монпелье на самом высоком уровне, в возрасте 36 лет, объединившись с Каной Мурамото. Международная федерация, ISU, распределяет денежные призы на общую сумму 886 000 долларов на этих чемпионатах мира, которые принесут пользу тем, кто занимает шесть лучших мест. Индивидуальные победители получат 64 000 долларов, а каждая пара чемпионов — 90 000 долларов. Программа чемпионата (местное время, GMT -1 час): Среда: короткие программы для женщин (11.10 утра) и в парах (18:30) Четверг: короткая программа для мужчин (11.30), свободное катание в паре (18:53) Пятница: Ритмичный танец на льду (11.00), свободное катание на коньках для женщин (18.00) Суббота: Свободное катание на коньках для мужчин (10:55), бесплатный танец танца на льду (17:55) Воскресенье: Гала-концерт выставки (14:30). ШЕФ нам/ог