Таиланд поймал дикого слона, убившего человека в феврале

Бангкок, 22 марта Власти Таиланда захватили дикого слона, убившего человека в прошлом месяце, и отпустили его во вторник в природном парке на востоке страны, сообщили Efe официальные источники. Директор департамента национальных парков Прачинбури Амнадж Муангпанг сказал, что слон был пойман прошлой ночью в ходе операции, в которой приняли участие около 200 человек после того, как он застрелил его транквилизаторами. Толстокожую особь, которой около 25 лет по имени Сидор Ноке, можно было перевезти проснувшейся, но тихо на грузовике в природный парк Кхао Анг Рю Най, где ее выпустили сегодня утром. Как сообщают местные СМИ, 24 февраля Сидор Норе набросился на 73-летнего соседа, который собирал дикие овощи и фрукты. Власти указали, что они установят устройство GPS для слежения за слоном в охраняемой зоне, площадью около 1000 квадратных километров. В последние годы наблюдались многочисленные вторжения диких слонов в культивирование, а иногда и нападения на людей, отчасти из-за потери среды обитания и растущей урбанизации. По данным некоторых групп защиты животных, около 3000 диких слонов в настоящее время живут в лесах Таиланда, которым угрожает растущая вырубка лесов, по сравнению с 300 000 толстокожих, населявших страну более века назад.