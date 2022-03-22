Татум набирает 36 очков, а «Селтикс» обыграли «Гром»

ОКЛАХОМА-СИТИ (AP) - Джейсон Татум набрал 36 очков, а Бостон Селтикс обыграл Оклахома-Сити Тандер 132-123 в понедельник.

Татум набрал 30 и более очков в своих последних трех играх. Джейлен Браун добавила 25 очков, а Грант Уильямс набрал 20 очков.

Тре Манн установил рекорд новичка в Thunder, набрав 35 очков. Он забил 13 из своих 21 попыток и 7 из 12, которые он сделал с трехочковой линии.

Шай Гилджус-Александер, вернувшийся в состав Thunder после того, как пропустил воскресное поражение от Орландо, набрал 31 очко.

Бостон начал первую четверть со счетом 13:0, создав преимущество, которое он сохранил на протяжении большей части игры.

Селтикс, которые утверждают, что у них лучшая защита в НБА, сначала сражались, чтобы сдержать Манна, которому во втором периоде было 8-8.

Бостон лидировал со счетом 65-51 в перерыве и набрал 43 очка в третьем эпизоде, чтобы сохранить контроль над матчем.