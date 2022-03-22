Опрос показывает, что восемь из десяти родителей детей в возрасте до 6 лет испытывают беспокойство, депрессию или стресс

Одна из проблем, которые не очень затрагиваются в стране, - это психическое здоровье, но это правда, что тысячи родителей каждый день испытывают стресс из-за работы. и в то же время заботиться о своих детях, что является непростой задачей. Об этом свидетельствует общенациональный опрос 59 000 родителей детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет, который показал, что 86,1% из них, то есть 8 из 10, испытывают беспокойство, депрессия или стресс.

Это седьмой раунд непрерывной оценки воздействия COVID-19 (ECIC-19), проводимой Фондом Балтазара и Николаса в партнерстве с Copera Infancia и Папским католическим университетом Перу ( ПУЧП).

«Из-за пандемии пострадало эмоциональное здоровье детей и родителей; в случае детей изоляция не позволила им развить свои социальные навыки и управлять своими эмоциями, а со стороны родителей им пришлось учиться воспитывать своих детей и заботиться о них во время заточение», - говорит он. Ромми Риос, менеджер фонда ByN и вице-президент Copera Childhood.

Другие данные, выявленные в ходе исследования, показывают, что 32,4% лиц, осуществляющих уход за детьми (отцы и матери) с начала пандемии, столкнулись с трудностями в уходе за своими детьми, в то время как 30% считают, что им трудно справиться с истериками.

Аналогичным образом, опрос показывает, что Апуримак, Пуно и Аякучо являются регионами с самыми высокими показателями тревоги, депрессии или стресса, причем 90,4 процента, 89,1% и 88,9 процента соответственно.

Аналогичным образом, 44,6 процента лиц, осуществляющих уход, очень обеспокоены обучением или развитием своего ребенка, а 46,7 процента — своим поведением.

Эти цифры показывают, что необходимо уделять приоритетное внимание мерам общественного здравоохранения в отношении психического здоровья девочек, мальчиков и их семей, отмечает специалист.

Он также указывает на необходимость укрепления межсекторальных усилий по комплексному уходу за семьями, поскольку совместная работа между здравоохранением, образованием, развитием и социальной интеграцией, среди прочего, призывает сформулировать инициативы, которые способствуют оказанию поддержки семьям для продвижения позитивных связей.

Педро Кастильо и психическое здоровье

Педро Кастильо | Фото: Президентство Республики

Президент Республики Педро Кастильо характеризуется тем, что он состоит в консервативной партии, которая не проводила или не проводила кампании среди своих основных предложения по вопросам психического здоровья, которые он действительно выделил, является вопросом физического здоровья, особенно у детей. Это некоторые предложения, которые президент имел в своей предвыборной кампании и в своей речи 28 июля.

1. Педро Кастильо предложил программу «Психолог по школе»: фундаментальную для психического здоровья школьников и подростков в стране, отмеченной социальным и экономическим неравенством. Психолог должен стать учителем нового типа, которому поручено избегать самоубийств, отсева и издевательств.

Это предложение еще не было реализовано за 8 месяцев работы правительства, равно как и законопроекты или предложения по этому вопросу не были предложены на пленарном заседании Конгресса.

С другой стороны, в своем выступлении 28 июля 2021 года он отметил, что физическое и психическое здоровье будет главным приоритетом правительства. «Мы создадим универсальную, единую, свободную, децентрализованную и основанную на участии систему здравоохранения», - сказал он.

2. Он сказал, что с этой целью они улучшат больничную помощь и будут способствовать «формированию 15 000 комплексных общинных бригад по оказанию помощи, которые будут иметь территориальный критерий, чтобы ни одна перуанская семья не осталась без медицинского покрытия».

3. «В конце моего срока я поставлю специализированные больницы по регионам, среди которых мы будем уделять приоритетное внимание материнским и детским больницам, неопластическим больницам, хирургической клинической больнице, тропической медицине и больнице здоровья полости рта», - добавил он.

Это предложение все еще находится на рассмотрении. Следует отметить, что прогресс в вакцинации был достигнут с момента начала его правления, но, к сожалению, с тех пор, как Эрнандо Севальос оставил кошелек, он упал на 39% у детей.





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