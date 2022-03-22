До сих пор нет доказательств выживших после крушения самолета в Китае

Пекин, 22 марта Спасательные работы продолжаются сегодня в округе Тэнсянь в южной провинции Гуанси, где в понедельник потерпел крушение Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern со 132 людьми на борту, без каких-либо выживших или черных ящиков. Самолет летел между городами Куньмин (юго-запад) и Гуанчжоу (юго-восток) и вылетел в понедельник в 13.15 по местному времени (05.15 по Гринвичу), а затем вылетел на берег в Гуанси в 14.38 по местному времени (06.38 по Гринвичу). На данный момент ни один официальный источник не уточнил, путешествовали ли иностранцы на борту злополучного аппарата. Инцидент вызвал лесной пожар в этом районе, доступ к которому был затруднен для спасательных команд из-за пересеченной местности и удаленного местоположения. Народно-освободительная армия (китайская армия) мобилизовала 80 солдат из региона в начале вторника для оказания помощи в спасательных работах, которые были добавлены к более чем 700 пожарным из местной провинции и еще 500, отправленным соседней провинцией Кантон. Пожар был потушен в понедельник днем, и спасательные команды смогли приблизиться к месту происшествия, где они продолжили свою работу в течение ночи: «Есть куски крыла самолета, некоторые от двух до трех метров. Здесь также есть обломки и обломки, некоторые из которых, вероятно, являются предметами одежды», — описывает рабочий, которого цитирует агентство Синьхуа. Комиссия по здравоохранению Гуанси также направила в этот район 36 машин скорой помощи и 80 медицинских работников для оказания помощи потенциальным выжившим, а заместитель премьер-министра Китая Лю Хэ отправился туда, чтобы возглавить операции. «В ПОГРУЖЕНИИ» «Самолет резко упал и, казалось, был целым и невредимым во время падения. Через несколько секунд он потерпел крушение», — говорит житель района, на который ссылается Синьхуа. Согласно данным портала отслеживания полетов FlightRadar24, самолет летел в 14.19 по местному времени (06.19 по Гринвичу) на высоте 29 100 футов (8870 метров), когда примерно в 55 километрах к западу от города Учжоу начал снижаться. Последняя точка контакта рейса, согласно указанному порталу, находилась примерно в 25 км к юго-западу от Учжоу, на высоте 3225 футов (989 метров), в 14.22 по местному времени (06.22 по Гринвичу), что означало бы, что всего за три минуты самолет опустился почти на 8000 метров. Другие свидетели говорили о звуке взрыва: «Я услышал громкий шум, и на моей плантации деревьев быстро начался пожар», — объяснил один из местных жителей. ПАДАЕТ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ Авиакатастрофа, первая в Китае с 2010 года, когда 44 человека погибли в катастрофе в Ичуне (северо-восток), привела к снижению рыночной стоимости авиакомпании, выполняющей рейс, China Eastern Airlines. Компания потеряла 5,98% сегодня в 10:30 по местному времени (2,30 по Гринвичу) на Шанхайской фондовой бирже и 4,36% на Гонконгской фондовой бирже, где она также котируется. China Eastern распорядилась через несколько часов после аварии, чтобы все самолеты 737-800, модель разбившегося самолета, оставались на земле до получения дополнительной информации о том, что произошло, сообщает местная пресса. Вскоре после события председатель КНР Си Цзиньпин призвал провести расследование для выяснения как причин аварии «как можно скорее», так и других возможных вопросов безопасности в секторе гражданской авиации. ШЕФ аа/лкл/икс (видео)