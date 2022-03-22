Рейтинг Spotify: 10 самых популярных песен в Чили

Музыкальное предложение никогда не было таким обширным, как сегодня, поэтому многим людям легко почувствовать себя устаревшим, однако с появлением таких платформ, как Spotify, быть в курсе самых популярных на данный момент стало проще.

Spotify предоставил своим пользователям плейлисты, где они могут проверить новости и песни, завоевывающие чилийскую публику.

Реггетон, поп, баллады и региональная музыка - это самые популярные хиты в Чили во вторник, 22 марта:

1. УЛЬТРА СОЛО

2. Однажды ночью в Медельине

Если говорить об избалованных людях, мы должны упомянуть Cris Mj. Возможно, поэтому «One Night in Medellín» дебютирует непосредственно в рейтинге на втором месте, набрав в общей сложности 383 223 просмотра.

3. Танцевальный «

Dancing

», в котором играют Эль Джордан 23 и Стэндли, занимает третье место в списке, набрав 269 437 просмотров.

4. Палка

5. Отчаянная

6. MAMIII

«MAMIII» Бекки Джи и KAROL G пользуется большим успехом среди пользователей этой платформы, набрав 211 491 просмотр. Сегодня он все еще находится на шестом месте.

7. Анти-лягушачий

сбор урожая является синонимом The Jordan 23. Поэтому неудивительно, что его новая постановка под названием «Анти Рана» по этому случаю дебютировала на седьмом месте. Кто еще может похвастаться 209 765 просмотрами в первый вход?

8. Моя кошка

9 скачать. Лос Мальвекес

Новейшая вещь Криса Мж, Марчианеке, Симона ла Летры и Stars Music Chile, «Лос Мальвекес», идет прямо на девятую позицию в списке фаворитов. Он уже воспроизведен 183 079 раз. Что ждет его в будущем?

10. Ponle - Remix

В музыкальной индустрии Чили является одной из самых трудных для завоевания стран, но тем, кому это удается, гарантированы двери к успеху, которого добились эти артисты. Помните, что эта десятка обновляется каждые 24 часа.

* Некоторые успехи не описаны, потому что платформа не предоставляет их.

Рост Spotify

Основанная в 2006 году, шведская компания официально начала свою деятельность в Европе 7 октября 2008 года и постепенно завоевала присутствие по всему миру, в настоящее время находясь в 187 странах и предлагая музыку более семи миллионов исполнителей.

Сегодня стриминговая платформа имеет соглашения с лейблами Universal Music, Sony Music, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records, Warner Music и другими.

Что

касается подкастинга, Spotify объявила в ноябре 2020 года о покупке и приобретении рекламной и подкаст-платформы Megaphone за 235 миллионов долларов, которая послужила для монетизации аудио.

Согласно данным, опубликованным Spotify, в 2019 году у него было 217 миллионов подписчиков, которые увеличились до 345 миллионов в 2020 году, а в 2021 году, несмотря на пандемию, они достигли 365 миллионов подписчиков, из которых почти 50% являются платными клиентами.

качестве модели Spotify предложила платить артистам в своем каталоге фиксированную цену за проданную песню или альбом и выплачивать гонорары в зависимости от количества воспроизведений исполнителей пропорционально общему количеству транслируемых песен, в отличие от конкурентов, которые платят за физические продажи или загрузки.

Кроме того, 70% его общего дохода идет правообладателям, в основном звукозаписывающим лейблам, которые затем платят артистам на основе их индивидуальных контрактов.

Следует отметить, что в настоящее время любой может пользоваться бесплатным сервисом Spotify, если вы готовы мириться с рекламой и ограничениями, такими как невозможность пропустить некоторые песни.

ПОДРОБНЕЕ: Другие

новости Подробнее

о стриминге