Испания выступает за справедливый и эгалитарный экологический переход в ООН

Организация Объединенных Наций, 22 марта Министр по вопросам равноправия Испании Ирен Монтеро во вторник призвала к справедливому и равноправному экологическому переходу в Организации Объединенных Наций, в рамках которого «выполнение международных обязательств по гендерному равенству» ускоряется во всех областях. «Сегодня ответственность международных учреждений и всех правительств заключается в содействии справедливому экологическому переходу (...) Это подразумевает ускорение выполнения международных обязательств по гендерному равенству, а также по окружающей среде, продвижение гендерной проблематики и прав человека во всех областях и программах, связанных с изменением климата», — сказала министр. Монтеро в электронном виде участвовала в ежегодных заседаниях Комиссии ООН по делам женщин, на которых по этому случаю обсуждалось гендерное равенство как движущая сила решений проблем изменения климата и экологических катастроф. Министр согласилась с остальными участниками, что женщины и девочки больше всего пострадали от последствий пандемии COVID-19, а также от «высоких температур, загрязнения, засухи, потери биоразнообразия и опустынивания, вынужденной миграции или стихийных бедствий». «Женщины и девочки не несут ответственности за климатический кризис, однако мы больше страдаем от его негативных последствий, мы больше страдаем от его последствий для нашего физического и психического здоровья», — говорится в испанской политике. В пятиминутной речи Монтеро настаивала на том, что «гендерное насилие также усиливается во время кризисов и стихийных бедствий, а политическое насилие направлено против женщин-активисток, защищающих территорию, планету и права человека». Чтобы устранить это неравенство, министр Unidas Podemos выступил за защиту государственных услуг и инфраструктуры для обеспечения доступа к образованию, здравоохранению, транспорту, ресурсам и поставкам. По мнению Монтеро, необходимо «взять на себя обязательства по экономическим и социальным преобразованиям, в которых потребности людей поставлены во главу угла, усилена работа государственного сектора и мы движемся к действительно устойчивой экономической модели». В этой связи он утверждал, что экологический кризис «требует скоординированных действий во всем мире» и отстаивал важность «феминистского проекта» и «социального энвайронментализма», чтобы «противостоять климатическому кризису» и двигаться «к лучшему и более справедливому миру». ШЕФ мфу/мвс/дмт